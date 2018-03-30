Греция хочет больше денег за 66% DESFA 

Москва, 30 марта — «Вести. Экономика». Греческое агентство по приватизации заявило, что надеется получить большую сумму за 66-процентную долю в операторе газовых сетей DESFA, чем предлагают два претендента, передает Reuters.
EPA-EFE/BELTES ALEXANDROS
Греция возобновила свою программу приватизации в прошлом году из-за требований международных кредиторов в рамках программы по финансовой помощи в размере $86 млрд В 2016 году аналогичная сделка с азербайджанской SOCAR на 400 млн евро провалилась. В прошлом месяце Греция получила две обязательные заявки от итальянской Snam, испанской Enagas Internacional и бельгийской Fluxys, а также от консорциума испанской Regasificadora del Noroeste (Reganosa), румынской Transgaz и Европейского банка реконструкции и развития (EBRD). Агентство по приватизации в своем заявлении сообщило, что попросило участников улучшить свои финансовые предложения. "Предлагаемые цены превысили 400 млн евро", — сказал министр энергетики Йоргос Статакис в пресс-релизе. Он добавил, что новый раунд с улучшенными предложениями будет завершен через несколько недель.DESFA, которая владеет и управляет газораспределительной сетью в Греции и терминалом сжиженного природного газа на острове рядом с Афинами, считается ценным активом, поскольку потребление газа в Греции растет, и страна стремится увеличить свое присутствие на региональном энергетическом рынке.