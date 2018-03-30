Коммунальщики внедряют современные технологии в Химках 

Химкинсике коммунальщики взяли на вооружение новые технологии. Сотрудники МП «ДЭЗ ЖКУ» постепенно внедряют информационно‐измерительную систему, позволяющую считывать данные с приборов учета удаленно.
Технологию постепенно начали устанавливать в многокрватирные дома округа. Все цифры и всю информацию система передает прямиком на планшет или какой-либо
другой гаджет. При помощи такой технологии можно узнать температуру подачи воды, объем, давление и даже информацию о внештатной ситуации по конкретному адресу. Отмечается, что эта система имеет также и мощные аналитические возможности, которые в дальнейшем позволят повысить эффективность и уменьшить расход энергии
Администрация округа и администрация управляющей компании смогут принимать решения по энергосбережению, опираясь на данные по конкретным объектам
— Альфред Шарибзянов, директор
ООО «Эффективные системы автоматизации»
Ранее сообщалось, что около 16 тысяч коммунальщиков убирали последствия экстремальных снегопадов в Московской области.