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Китай заявил о досрочном достижении показателя 2020 года по углеродной интенсивности
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Китай заявил о досрочном достижении показателя 2020 года по углеродной интенсивности 

ТАСС 1 час назад
В 2017 году Китай сократил углеродную интенсивность экономики на 46% относительно уровня 2005-го, достигнув запланированного на 2020 год целевого показателя, 40-45%, на три года ранее срока. Об этом заявил спецпредставитель КНР по вопросам изменения климата Се Чжэньхуа, сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство Синьхуа.
Согласно приведенным данным, Китай, крупнейший потребитель энергии в мире, в 2017 году снизил углеродную интенсивность экономики на 5,1% по сравнению с предыдущим.
Пекин запланировал вышеупомянутый целевой показатель еще в 2009 году и включил его в свои обязательства в рамках подготовки Парижского соглашения по климату, подписанного в 2015 году. Но Китаю не удалось выполнить другое обещание: создать систему нормирования и торговли углеродными выбросами к 2017 году, — из-за технических проблем и недостаточной надежности данных об эмиссии. В конечном счете Пекин ограничился урезанной версией схемы, распространяющейся только на 1700 компаний сектора электроэнергетики — с суммарными объемами углеродных выбросов 3 млрд т. Система была запущена в декабре. По словам Се Чжэньхуа, она уже является крупнейшей на планете, хотя и находится на начальной стадии развития, и будет распространяться на другие отрасли.
Как отмечает Reuters, реализацию проекта осложняет недавнее решение парламента о передаче полномочий в вопросах противодействия глобальному потеплению Министерству экологии и окружающей среды. Ранее эти вопросы относились к компетенции Национальной комиссии развития и реформ (НКРР).
По мнению Питера Корна, управляющего партнера юридической фирмы Dorsey & Whitney в Шанхае, в краткосрочной перспективе министерству будет очень трудно освоить новую роль и достичь такого же влияния в вопросах климата, как НКРР.
Материал предоставлен проектом "+1".
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