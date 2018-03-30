Дворкович: авиаперевозчик Киргизии может получить самолеты SSJ100 и МС-21

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что Россия Киргизия ведут консультации о поставках российских пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и МС-21 для национального авиаперевозчика Киргизии. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Консультации ведутся. Вопросы, конечно, временные, технологические и финансовые, потому что требуется выработать схему таких поставок. Есть некоторый смысл в поставках не новых, а уже полетавших самолетов, потому что они уже проверены, прошли определенный цикл обслуживания", — сказал Дворкович.