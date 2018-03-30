В Подмосковье повышается уровень антикоррупционной «чистоты» при нормотворчестве

Участники ежегодного семинара-совещания, организованного Главным управлением региональной безопасности (ГУРБ) Московской области , отметили положительную динамику в соблюдении антикоррупционной «чистоты» при нормотворчестве в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы ГУРБ.

Ежегодный семинар-совещание был посвящен итогам, проблемам и перспективам развития антикоррупционной экспертизы как инструмента профилактики коррупционных правонарушений. В мероприятии приняли участие представители прокуратуры Московской области, управления министерства юстиции РФ по региону, министерства госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья и независимые эксперты.

«Выступающими и участниками подчеркнута положительная динамика антикоррупционной чистоты и прозрачности нормотворческого процесса в Московской области», — говорится в сообщении.

При этом в Подмосковье предстоит серьезная работа по выработке дополнительных мер, которые позволят обеспечить своевременное приведение нормативных правовых актов в соответствие с федеральным законодательством, отмечается в материале.

Высокую оценку участников мероприятия получил применяемый в Подмосковье подход к проведению антикоррупционной экспертизы, который подразумевает комплексную систему экспертизы — правовой и первичной антикоррупционной, специализированной и независимой антикоррупционной, а также тесное взаимодействие с подразделениями Главного управления региональной безопасности Московской области, отвечающими за вопросы экономической безопасности и противодействия коррупции.