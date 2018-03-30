Молодежный актив районной церкви отправится в гости к храму Апостола Фомы

Молодежный актив храма Державной иконы Божией Матери проведет новый межприходской поход в эту субботу, 31 марта. На этот раз активисты отправятся в церковь Апостола Фомы на Кантемировской.

«Для нашего актива это будет 21-й межприходской визит за все время существования данного проекта. Первый был совершен в далеком сентябре 2012 года», — отмечают организаторы в группе церкви во ВКонтакте.

За это время активисты храма побывали в 17 церквях и 3-х монастырях, причем не только Москвы , но и Московской области . Там они завели много знакомств. В некоторых посещенных храмах районные активисты давали спектакли, а также принимали участие в реализации важных приходских проектов и праздников. Такие мероприятия помогают знакомиться с разными способами организации богослужений.

Все походы проходят пешком или на велосипедах. К участию в межприходских визитах присоединяются и простые жители. Вот и в этот раз все желающие могут принять участие в маленьком паломничестве в храм района Москворечье-Сабурово. В этот раз организаторы рекомендуют взять с собой велосипед. Начало похода в 07:40. Место встречи: ворота храма Державной иконы Божией Матери.

Фото: Храм Державной иконы Божией Матери в Чертаново