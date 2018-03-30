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Завтра Северное Бутово посетит Владимир Ресин
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Завтра Северное Бутово посетит Владимир Ресин 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Управа района Северное Бутово
Приезд советника Мэра Москвы, советника по вопросам строительства Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, депутата Государственной Думы Владимира Запланирован на субботу, 31 марта. Владимир Ресин проведёт выездные совещания на объектах Программы строительства новых православных храмов в Юго-Западном округе Москвы.
В программу завтрашнего объезда входит и наш район Северное Бутово, — сюда Владимир Ресин планирует прибыть в 12.45 по московскому времени.
Он посетит пересечение улицы Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского, где сейчас действует небольшой храм, возведённый силами прихода. В настоящее время ведётся проектирование будущего капитального храмового комплекса в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского. Приходом найден крупный благотворитель — и уже в июне планируется выход на площадку и начало строительных работ.
Это будет большой храмовый комплекс, рассчитанный на тысячу прихожан. При этом он будет отличаться необычной планировкой, не свойственной русскому храмовому зодчеству.
Ещё в прошлом году, традиционно объезжая храмы в канун Пасхи, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл побывал на этой площадке и выразил всецелую поддержку инициативе создания столь значимого для жизни района храмового комплекса.
По итогам прошедших в 2017 году публичных слушаний за возведение храма проголосовало 96 процентов жителей нашего района.
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