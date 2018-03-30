Завтра Северное Бутово посетит Владимир Ресин

В программу завтрашнего объезда входит и наш район Северное Бутово, — сюда Владимир Ресин планирует прибыть в 12.45 по московскому времени.

Он посетит пересечение улицы Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского , где сейчас действует небольшой храм, возведённый силами прихода. В настоящее время ведётся проектирование будущего капитального храмового комплекса в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского. Приходом найден крупный благотворитель — и уже в июне планируется выход на площадку и начало строительных работ.

Это будет большой храмовый комплекс, рассчитанный на тысячу прихожан. При этом он будет отличаться необычной планировкой, не свойственной русскому храмовому зодчеству.

Ещё в прошлом году, традиционно объезжая храмы в канун Пасхи, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл побывал на этой площадке и выразил всецелую поддержку инициативе создания столь значимого для жизни района храмового комплекса.

По итогам прошедших в 2017 году публичных слушаний за возведение храма проголосовало 96 процентов жителей нашего района.