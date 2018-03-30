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«Опасные кисы»: жители Подмосковья испугались тигров, гуляющих без поводков
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«Опасные кисы»: жители Подмосковья испугались тигров, гуляющих без поводков 

Ридус 25 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Двух тигров выгуливают без поводков сотрудники цирка возле торгового центра недалеко от жилых домов в городском округе Красногорск в Подмосковье. Об этом сообщается в паблике «Красногорск Online» в социальной сети «ВКонтакте».
Пользователей умилили большие кошки, они написали в комментариях к посту, что в цирке живет еще и тигренок.
Однако некоторые местные жители все же высказали опасение, что хищники могут наброситься на прохожих, и выгуливать их стоило бы на поводке.
В цирке «Максимус» заверили, что звери абсолютно безопасны.
«Тигры в таком возрасте, а им семь месяцев, безопаснее больших собак. Гуляем за территорией цирка редко, в основном на территории. Люди, когда видят, подходят, спрашивают погладить и сфотографироваться», — цитирует «Подмосковье сегодня» сотрудников цирка-шапито.
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