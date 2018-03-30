Завод в Калининграде спустил на воду траулер «Командор» для рыбаков Камчатки

В присутствии сотни гостей главный инженер завода Игорь Леонов доложил генеральному директору предприятия Эдуарду Ефимову о готовности судна к передвижке в док. Затем, по старинной морской традиции, «крестная мать» траулера, которой выбрали начальника юридического отдела рыболовецкого колхоза имени Ленина Елену Оленеву , разбила «на удачу» о борт судна бутылку шампанского.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА

Контракт на строительство трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R ПСЗ «Янтарь» и камчатский рыбоколхоз имени Ленина подписали в январе 2016 года. Это первый за 20 лет контракт на строительство подобных судов для отечественного заказчика на российской судоверфи.

Мощности завода позволяют строить сразу три сейнера одновременно. Головной траулер «Ленинец» был спущен на воду в ноябре 2017 года, сейчас он находится на достроечной набережной, на нем идет монтаж основного оборудования. Судно готовится к швартовным испытаниям. Траулер «Ударник», третье судно серии, находится на стадии стапельной сборки, его корпус сформирован на 95%.

Антон Алиханов. "Уверен, что те темпы, которые показывает завод, полностью удовлетворяют заказчика. Со своей стороны мы будем делать все и поддерживать завод «Янтарь» для того, чтобы он получал все больше и больше заказов. Надеюсь, что те показатели, на которые вы выходите, будут только расти", — сказал на торжественном митинге по случаю спуска судна на воду губернатор Калининградской области

Проект кошелькового траулера-сейнера SK-3101R разработан норвежской компанией Skipskompetanse AS и адаптирован для работы в погодных условиях Камчатки. Судно рассчитано на добычу рыбы в разных условиях и на разных глубинах. Основной особенностью судна является возможность хранить улов в танках с охлаждаемой морской водой и доставлять его свежим на берег.

Длина судна — 50,6 метра, ширина — 12 метров, мощность главного двигателя — около 2200 киловатт. Конструкция предусматривает работу донным и пелагическим тралами, снюрреводом и кошельковой сетью. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сейнер может принимать на борт до 500 тонн рыбы.

"Это уникальные суда, которые смогут работать на Дальнем Востоке в любых условиях, они смогут осваивать все биоресурсы дальневосточного региона, причем разными орудиями лова — это и трал, и снюрревод, и «кошелек», что особенно сейчас актуально, потому что в наши воды начинает подходить иваси, причем на долгосрочный период, на 15-20 лет. Думаю, многие помнят, какого она качества и знают, какими полезными свойствами она обладает", — рассказал журналистам председатель рыболовецкого колхоза имени Ленина Сергей Тарусов

ПРОГРАММА «КВОТЫ ПОД КИЛЬ» В ДЕЙСТВИИ

Тарусов отметил, что весь российский рыболовецкий флот и его предприятие в частности сегодня остро нуждаются в обновлении флота. Строительство траулера нового поколения на калининградской верфи стало возможным благодаря введению инвестиционных квот, называемых также «квотами под киль» или «квотами господдержки», которые должны стимулировать строительство новых судов.

Механизм инвестиционных квот, принятый в 2017 году, позволяет компаниям получать большие квоты на вылов рыбы взамен обязательств по обновлению флота, строительства новых судов на российских мощностях. Прежде квоты на добычу водных биоресурсов распределялись, исходя из так называемого «исторического принципа», но уже с 2018 года до 20% этого объема выделяется компаниям, построившим суда на российских верфях — либо тем, кто проинвестировал в береговую рыбопереработку.

"Мы будем обсуждать новый контракт на постройку судов большего класса, мы намерены сотрудничать с «Янтарем» и дальше. Суда востребованы и актуальны, думаю, когда рыбаки увидят их в работе, у Калининграда появится еще больше заказов. Потребность во флоте большая. Программа «квоты в обмен на инвестиции» начала работать, хотя было много скептиков. Жизнь показала, что мы можем эти суда строить и мы сможем на них работать. Программа дала результат", — добавил Тарусов.

По словам гендиректора завода Эдуарда Ефимова, строительство серии траулеров идет хорошими темпами и в соответствии с графиком. Он заверил заказчика, что контракт будет выполнен в срок и с высоким качеством.

"По условиям контракта головное судно «Ленинец» мы должны передать нашему заказчику в сентябре. Потом будет осуществляться перегон его на Камчатку в течение полутора месяцев, испытание промыслового вооружения, надеюсь, что уже в этом году будет возможность первый улов с него получить, хотя бы на испытаниях", — сказал Ефимов.

Директор добавил, что следующие два судна камчатского заказа — «Командор», который в пятницу спустили на воду, и третий траулер серии «Ударник» — по условиям контракта будут переданы заказчику в феврале и апреле 2019 года.