Глава ЖКС Петроградского района потеряла работу из-за падения льда с крыши 

Глава ЖКС №1 Петроградского района Светлана Буланова лишилась своей должности из-за травмирования пешехода обрушившейся с крыши наледью, сообщают в аппарате вице-губернатора города Николая Бондаренко.
Поводом для увольнения руководителя ЖКС стали два инцидента с падением сосулек на людей.
Первый случай произошел 30 марта у дома №98 по Большому проспекту, а второй — у дома №59 по Каменностроовскому проспекту. При первом инциденте травмы получила женщина, вот втором обошлось без пострадавших.
Напомним, ранее губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко пригрозил увольнять чиновников, которые допустят падение сосулек на людей.