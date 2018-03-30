Глава ЖКС Петроградского района потеряла работу из-за падения льда с крыши

Глава ЖКС №1 Петроградского района Светлана Буланова лишилась своей должности из-за травмирования пешехода обрушившейся с крыши наледью, сообщают в аппарате вице-губернатора города Николая Бондаренко

Поводом для увольнения руководителя ЖКС стали два инцидента с падением сосулек на людей.

Первый случай произошел 30 марта у дома №98 по Большому проспекту, а второй — у дома №59 по Каменностроовскому проспекту. При первом инциденте травмы получила женщина, вот втором обошлось без пострадавших.