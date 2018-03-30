Ансамбль клуба на Новоостаповской выступил на городском смотре-конкурсе 

Ансамбль центра дошкольного образования «ЭКО», который расположен на Новоостаповской улице, выступил на III смотре-конкурсе творческих коллективов образовательных организаций города Москвы «Ради жизни на Земле».
— Смотр-конкурс был посвящен празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и великих побед России. Он проходил во Дворце творчества и молодежи имени Гайдара, — отметили в администрации учреждения.
Напомним, что центр «ЭКО» расположен по адресу: улица Новоостаповская, дом 10. (вт)