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Ансамбль клуба на Новоостаповской выступил на городском смотре-конкурсе
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Ансамбль клуба на Новоостаповской выступил на городском смотре-конкурсе 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
Ансамбль центра дошкольного образования «ЭКО», который расположен на Новоостаповской улице, выступил на III смотре-конкурсе творческих коллективов образовательных организаций города Москвы «Ради жизни на Земле».
— Смотр-конкурс был посвящен празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и великих побед России. Он проходил во Дворце творчества и молодежи имени Гайдара, — отметили в администрации учреждения.
Напомним, что центр «ЭКО» расположен по адресу: улица Новоостаповская, дом 10. (вт)
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