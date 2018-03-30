В Севастополе полицейские рассказали, что госуслуги — это проще, чем кажется

Акция «Госуслуги в каждый дом» прошла в Севастопольском государственном университете.

В ее рамках полицейские встретились со студентами и преподавателями ВУЗа.

Правоохранители рассказали присутствующим о получении паспорта гражданина России и загранпаспортов, о получении водительского удостоверения и государственных номерных знаков.

Сотрудники информационного центра УМВД России по г. Севастополю рассказали о госуслугах, которые оказывает гражданам информационный центр. Также полицейские сообщили, что продолжено оказание госуслуги по получению электронной подписи, что позволяет получать не только госуслуги в электронном виде, но и другие услуги с использованием Интернет-ресурса. Несколько присутствующих, у которых были с собой необходимые документы, воспользовались такой возможностью, и стали обладателями электронной подписи, не выходя из аудитории.

Акция будет продолжена в других учебных заведениях города.