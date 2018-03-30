Акция «Госуслуги в каждый дом» прошла в Севастопольском государственном университете.
В ее рамках полицейские встретились со студентами и преподавателями ВУЗа.
Сотрудники УВМ и ИЦ УМВД России по г. Севастополю рассказали будущим юристам об оказании органами внутренних дел госуслуг населению через единый портал https://www.gosuslugi.ru/.
Правоохранители рассказали присутствующим о получении паспорта гражданина России и загранпаспортов, о получении водительского удостоверения и государственных номерных знаков.
Сотрудники информационного центра УМВД России по г. Севастополю рассказали о госуслугах, которые оказывает гражданам информационный центр. Также полицейские сообщили, что продолжено оказание госуслуги по получению электронной подписи, что позволяет получать не только госуслуги в электронном виде, но и другие услуги с использованием Интернет-ресурса. Несколько присутствующих, у которых были с собой необходимые документы, воспользовались такой возможностью, и стали обладателями электронной подписи, не выходя из аудитории.
Акция будет продолжена в других учебных заведениях города.