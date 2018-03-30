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Капитальный ремонт подъездов завершился в Газопроводе
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Капитальный ремонт подъездов завершился в Газопроводе 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Работы по капитальному ремонту подъездов завершили 29 марта в поселке Газопровод в Сосенском.
— Работы в рамках проекта «Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного и нежилого фонда поселения Сосенское на период 2018-2020 годов» завершили в подъездах дома №9 в поселке Газопровод. Специалисты подрядной организации провели покраску стен, потолков и ограждений лестницы, заменили напольное покрытие, — рассказала заместитель главы администрации поселения Сосенское Светлана Стародубцева.
Она отметила, что все ремонтные работы были проведены за счет местного бюджета.
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