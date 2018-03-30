UserGate UTM получил сертификат ФСТЭК 4-го класса по профилю МСЭ и СОВ

Компания UserGate сообщает о получении сертификата ФСТЭК №3905 от 26 марта 2018 года на «Универсальный шлюз безопасности „UserGate UTM“. Сертификация была пройдена по требованиям к Межсетевым Экранам (4-й класс, профили А и Б) и по требованиям к Системам Обнаружения Вторжений (4-й класс) для программно-аппаратных (модели UserGate C, D, D+, E, E+, F, X1) и виртуальных платформ UserGate.

UserGate стал первым решением, одновременно полностью прошедшим сертификацию по новым требованиям ФСТЭК к Межсетевым Экранам на всю линейку аппаратных платформ, получившим сертификат по классу СОВ и включенным в Реестр Российского ПО (№1194).

Сертификат подтверждает, что UserGate является программно-техническим средством защиты от несанкционированного доступа к информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, и соответствует требованиям руководящих документов:

“Профиль защиты межсетевого экрана типа А четвертого класса защиты. ИТ. МЭ. А4. П3”. (ФСТЭК России, 2016);

“Профиль защиты межсетевого экрана типа Б четвертого класса защиты. ИТ. МЭ. Б4. ПЗ”. (ФСТЭК России, 2016);

“Требования к системам обнаружения вторжений» (ФСТЭК России, 2011);

“Профиль защиты систем обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты. ИТ. СОВ. С4. П3” (ФСТЭК России, 2012).

Таким образом, UserGate может использоваться в составе автоматизированных систем (АС) до класса защищенности 1Г и информационных системах персональных данных (ИСПДн) и государственных информационных системах (ГИС) до 1 класса (уровня) защищенности включительно. Во исполнение требований ФСТЭК при сертификации пройден контроль отсутствия недекларированных возможностей по 4 уровню контроля.

«Прохождение сертификации по новым требованиям ФСТЭК было крайне непростым и весьма длительным процессом. Тщательному и скрупулезному анализу подверглось абсолютно все, включая основной функционал, операционную систему и в особенности аппаратную часть. Мы при этом понимаем важность столь глубокой проверки и очень рады, что успешно ее прошли», — заявил Дмитрий Курашев, директор UserGate.

Ссылка на сертификат — http://static.entensys.com/docs/UserGate-FSTEC-3905.pdf