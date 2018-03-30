Кто лучше учится в вузах — «совы» или «жаворонки»?

Социологи выяснили, что для многих учеников и студентов раннее начало занятий является вредным. Согласно результатам исследований, классический учебный график подходит лишь 40% учащихся.

Проанализировав активность и успеваемость 15 тысяч студентов Северо-восточного университета Иллинойса, социологи Бенджамин Смарр и Аарон Шример. Они выяснили, что режим дня, предполагающий ранний подъем и активность существенно снижает успеваемость многих студентов.

Хронический недосып

Как с ним бороться?

Это происходит из за несовпадения такого графика с циркадными ритмами — внутренними биологическими часами, присутствующими у людей. Известно, что в зависимости от хронотипа люди делятся на так называемых «жаворонков», «голубей» и «сов». Пик их активности приходится на утреннее, дневное и вечернее время суток соответственно.

Таким образом, классическое расписание учебы, предполагающее начало занятий ранним утром, является безопасным лишь для «жаворонков», привыкших рано ложиться и рано вставать. Для остальных же двух хронотипов такой график оказался вредным: ученые утверждают, что у них он способен вызвать дефицит внимания и снижение способности к обучению. Наиболее сильно от этого страдают «совы», ведущие преимущественно вечерний образ жизни. Именно из-за графика их успеваемость по большинству предметов оставляет желать лучшего.

Смарр и Шример заключили, что для поддержания здоровья и хорошей успеваемости студентов следует разработать гибкий учебный график, учитывающий особенности циркадных ритмов всех трех групп людей.

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