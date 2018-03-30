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На Мосветстанции в САО будет принимать врач-ратолог
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На Мосветстанции в САО будет принимать врач-ратолог 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Штат ГБУ «Мосветстанция» с 15 апреля пополнится специалистом-ратологом. Об этом рассказали в администрации учреждения.
— Ратолог занимается оказанием ветеринарной помощи кроликам, хомякам, морским свинкам, шиншиллам, крысам, хорькам и другим видам куньих, — пояснил представитель администрации. — Он окажет необходимую помощь животному и проконсультирует владельцев.
Запись на прием осуществляется по телефонам: 8 (495) 612-12-12, 8 (495) 612-74-21.
Напомним, что ГБУ «Мосветстанция» находится по адресу ул. Юннатов, дом 16а. (мю)
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