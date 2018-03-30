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Члены клуба краеведов Сокольников провели очередное заседание
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Члены клуба краеведов Сокольников провели очередное заседание 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
Участникам мероприятия была представлена схема предлагаемого маршрута пешеходной прогулки, запланированной на следующей встрече краеведов.
По традиции, заседание открыл председатель клуба Ф. Евдокимов. Он сделал обзор последних новостей района и города, а также анонсировал некоторые апрельские мероприятия. С гордостью спикер сообщил о начале работы экспозиции «Улицы Сокольников».
Далее собравшиеся заслушали доклады членов клуба. Муза Качеровская в своем выступлении «Люди искусств в Сокольниках» рассказала о творческих личностях, чья жизнь связана с Сокольниками. В ее докладе прозвучали такие имена, как Лев Лещенко, Валентин Гафт, Анатолий Зверев, Евгений Моргунов. Затем был представлен доклад Гамэра Баутдинова о легендарном институте: «ИФЛИ — что это такое?». Выступающий приковал к себе внимание аудитории, рассказав историю учебного учреждения от момента образования и переезда в Сокольники до объединения в 1941 году с Московским университетом. Следующим доклад представил Сергей Клычков, признанный эксперт по «дачным» Сокольникам. На этот раз он рассказал слушателям о Даче Афанасьева.
В конце следующего месяца пройдет 17-е заседание клуба краеведов. Собравшиеся снова заслушают традиционные новостные сообщения, после чего отправятся на прогулку по улицам Сокольников, если позволит погода.
Фото: предоставлено клубом краеведов района Сокольники.
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