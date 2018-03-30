Больницы Южного Урала могут остаться без электричества 

Больницам Южного Урала грозит отключение электричества. Эту информацию «АиФ-Челябинск» подтвердили в пресс-службе регионального минздрава и ПАО «Челябэнергосбыт». Медицинские учреждения пытаются погасить задолженность, оплачивая ежемесячные платежи и часть накопившейся задолженности. Но ситуацию это не меняет. Помимо суммы основного долга на сегодняшний день имеется и 2,3 миллиона пени. «В минздраве сейчас проводится организационная работа для того, чтобы поддержать медицинские организации за счет средств областного бюджета», — сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области. По данным ПАО «Челябэнергосбыт», задолженность более 10 тысяч рублей за электроэнергию имеется у 38 областных медучреждений и 19 муниципальных ЛПУ. «У областных учреждений долг составляет 17,8 миллиона рублей, у больниц муниципального подчинения — 12,4 миллиона рублей. В списке должников ЦРБ Кизильского, Еткуля, Кунашака, Уйского, а также Октябрьская, Варненская и Аргаяшская центральные районные больницы. Среди больниц Челябинска злостным неплательщиком по счетам за электроэнергию считается горбольница №6. Долг медучреждения перед энергетика превысил 4,5 млн рублей» — сообщили в ПАО «Челябэнергосбыт». Напомним, согласно действующему законодательству, больницы и другие социально-значимые объекты могут быть отключены от сети электричества ввиду имеющейся крупной задолженности. После вручения уведомления об отключении, медучреждение должно подготовиться к ограничению и сообщить об этом поставщику ресурсов. Новые меры борьбы с должниками утверждены постановлением правительства РФ N 624 от 24.05.2017. За регулярную неоплату счетов могут быть отключены не только медицинские учреждения, но и объекты централизованного водоснабжения и канализации, объекты связи, объекты воздушного, железнодорожного и водного транспорта, а также органы государственной власти и силовые ведомства. Так, сегодня СМИ сообщили о том, что 20 предприятий Ярославской области за долги будут отключено от газа.