Швейцарцы, не желая платить за утилизацию, завалили мусором Францию

Французские власти обеспокоены большим количеством мусора из соседней страны. Швейцарцы, не желающяя платить сборы на утилизацию, начали приезжать во Францию и оставляют отходы там, сообщает The Local.

Особенно страдает от наплыва мусора французский регион Франш-Конте. Местные чиновники заявили, что их регион стал «привлекательным» местом для швейцарцев, желающих сэкономить на уплате сбора.

Не мусор, а искусство

Белорусская смекалка в действии

За последнее время таможенники уже остановили порядка 140 швейцарцев, которые под видом туризма провозили отходы. Их оштрафовали.

Однако, по оценке французских таможенников, из соседней Швейцарии уже «перехватили» около десяти тонн мусора, но цифра в будущем может быть и выше. При этом нарушителей даже не пугают высокие штрафы — около 150 евро.

«Конечно, мы советуем им вернуться в Швейцарию с их мусором. Но есть люди, которые протестуют против этого и говорят, что штраф дает им право оставить свой мусор во Франции», — сказал один таможенных чиновников.

В Швейцарии в настоящее время действует особая схема по утилизации мусора. Помимо высоких налоговых сборов на утилизацию, жителей также обязали покупать специальные экологичные мешки для сбора отходов. Кроме того, на каждый такой пакет помещается особый стикер, за который тоже придется заплатить.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM