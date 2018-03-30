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Москва обвинила Вашингтон в циничности по отношению к российским дипломатам
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Москва обвинила Вашингтон в циничности по отношению к российским дипломатам 

BFM.RU 1 час назад
Поведение США, спецслужбы которых пытаются контактировать с российскими дипломатами, выглядит цинично и отвратительно, сообщают в МИД РФ.
«В США явно решили разыграть комбинацию: официальные власти безосновательно высылают российских дипломатов, а ведущие себя все более агрессивно американские спецслужбы тут же стараются воспользоваться этим непростым для наших людей моментом. Спецслужбы предпринимают лихорадочные попытки вступить с ними в контакт. Имела место целая серия возмутительных эпизодов, когда тем, кого Вашингтон вынуждает досрочно завершить командировки, пытались предложить «помощь» — и не просто так, а за негласные отношения «на взаимовыгодной основе». Наших коллег буквально атакуют такими предложениями. Ничего из очевидных замыслов у них не выходит, но выглядит подобное поведение цинично и отвратительно, будто в Вашингтоне совсем перестали осознавать рамки элементарных приличий», — говорится в тексте сообщения, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
В МИД РФ также отметили, что все подобные случаи фиксируются и делаются выводы, передает РИА Новости.
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