Москва обвинила Вашингтон в циничности по отношению к российским дипломатам

Поведение США , спецслужбы которых пытаются контактировать с российскими дипломатами, выглядит цинично и отвратительно, сообщают в МИД РФ.

«В США явно решили разыграть комбинацию: официальные власти безосновательно высылают российских дипломатов, а ведущие себя все более агрессивно американские спецслужбы тут же стараются воспользоваться этим непростым для наших людей моментом. Спецслужбы предпринимают лихорадочные попытки вступить с ними в контакт. Имела место целая серия возмутительных эпизодов, когда тем, кого Вашингтон вынуждает досрочно завершить командировки, пытались предложить «помощь» — и не просто так, а за негласные отношения «на взаимовыгодной основе». Наших коллег буквально атакуют такими предложениями. Ничего из очевидных замыслов у них не выходит, но выглядит подобное поведение цинично и отвратительно, будто в Вашингтоне совсем перестали осознавать рамки элементарных приличий», — говорится в тексте сообщения, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.