31 марта пройдёт Всекубанский субботник 

«Порядок, как известно, начинается с малого» — написал глава региона Вениамин Кондратьев в своем микроблоге в Твиттере. — «Завтра Всекубанский субботник, краевая „генеральная уборка“ — самое время надеть перчатки, взять мешки для мусора и заняться своим двором. Я, как и всегда, возьму с собой детей».
А 30 марта на территории Краснодарского края стартовал Всекубанский месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка, который продлится до 30 апреля. Он проводится с целью навести порядок после зимних месяцев. Речь идет о ликвидации стихийных свалок, благоустройстве дворовых территорий и мест общего пользования — улиц, парков, скверов — высадке деревьев, кустарников и цветов.