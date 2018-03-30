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31 марта пройдёт Всекубанский субботник
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31 марта пройдёт Всекубанский субботник 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
«Порядок, как известно, начинается с малого» — написал глава региона Вениамин Кондратьев в своем микроблоге в Твиттере. — «Завтра Всекубанский субботник, краевая „генеральная уборка“ — самое время надеть перчатки, взять мешки для мусора и заняться своим двором. Я, как и всегда, возьму с собой детей».
А 30 марта на территории Краснодарского края стартовал Всекубанский месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка, который продлится до 30 апреля. Он проводится с целью навести порядок после зимних месяцев. Речь идет о ликвидации стихийных свалок, благоустройстве дворовых территорий и мест общего пользования — улиц, парков, скверов — высадке деревьев, кустарников и цветов.
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