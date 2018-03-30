В Парке имени Воровского привели в порядок уличное освещение

По просьбе одного из жителей Войковского на территории парка имени Воровского починили фонарь. О проблеме активист сообщил на портал «Наш город». Работы были выполнены за сутки.

Официальный ответ заявителю предоставил и.о. директора ГУП «Моссвет» Иван Солодовников

«На Ваше обращение сообщаю, что по указанному адресу обеспечено выполнение работ по замене электролампы в светильнике. В настоящее время освещение работает в полном объеме в соответствии с Регламентом технической эксплуатации наружного освещения Москвы », — говорится в сообщении.

Напомним, что оставить сообщение на портале «Наш город» может любой желающий после несложной процедуры регистрации. (ео)