Во дворе на улице Коненкова установили урну для мусора

У второго подъезда дома № 12 по улице Коненкова установили урну для мусора. На отсутствие малых архитектурных форм на этой территории внимание властей обратила один из местных жителей, разместив соответствующее сообщение на портале «Наш город».

Заявка пользователя была оперативно обработана, и уже спустя два дня на портале появился официальный ответ за подписью главы управы Вадима Бужгулашвили

-Эксплуатирующей организацией урна у подъезда № 2 установлена, — говорится в сообщении.

Напоминаем, что оставить сообщение на портале «Наш город» может любой желающий. Для этого необходимо пройти регистрацию и выбрать подходящий раздел. Всего на сайте доступны более 20 разделов: «Многоквартирные дома», «Дворовые территории», «Дороги», «Поликлиники», «Аптеки», «Парки» и множество других. (вт)