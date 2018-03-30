Екатеринбурженка купила сим-карту с коллектором в придачу

Жительнице Екатеринбурга уже 3 месяца названивают коллекторы Альфа-банка . Причём кредитов она не брала. Претензии у банка есть к бывшему владельцу сим-карты, которую девушка купила 2 года назад в салоне «Мегафон».

— Сначала звонки были редкими, но в последние несколько дней стали названивать каждые 15–20 минут, — рассказала читательница E1.RU. — Я обратилась в администрацию банка и попросила перестать звонить, отправив официальную жалобу и объяснив всю ситуацию. 29 марта заявка была принята на рассмотрение, которое может продлиться 22 дня. При этом звонки не прекратились.

В пресс-службе Альфа-банка рассказали, что обычно такие ситуации решаются быстрее.

— Людям в такой ситуации нужно либо звонить в службу поддержки нашего банка, либо подойти к нам в офис на Горького, 17а, написать письменный запрос на отключение звонков. Всё решается довольно быстро, просто надо пройти процедуру проверки, — рассказала представитель банка.

Юрист портала E1.RU Евгений Шуров пояснил, что в течение рассмотрения заявки коллекторы всё же могут не прекращать звонить, иначе неплательщикам было бы просто избежать уплаты долга, просто подавая новую заявку каждые 22 дня.

— Но коллекторы не должны звонить больше чем 2 раза в неделю. Постоянные звонки каждые 15 минут — это нарушение федерального закона № 230-ФЗ, — добавил юрист.

Со стороны сотового оператора нарушений закона не было, заявили в пресс-службе «Мегафон-Урал»

— Если человек длительное время не пользуется мобильным номером, то в дальнейшем он может быть предоставлен новому абоненту. Это прописано в договоре на услуги связи.

Чтобы избежать неприятных звонков, которые адресованы не вам, в «Мегафоне» советуют при покупке новой симки указывать пожелание получить номер, которым ранее никто не пользовался.

— Также можно блокировать звонки через чёрный список телефона, эта функция есть во всех современных мобильных устройствах, либо подключить услугу «Чёрный список». Ещё можно установить на телефон приложение, блокирующее звонки коллекторов, — рассказал представитель сотового оператора.