Методы борьбы с благотворителями-мошенниками обсудили в Самаре

Мошенничество под маской благотворительности. На помощь готовы прийти всё больше людей, чем пользуются недобросовестные граждане. Они создают новые схемы обмана и даже привлекают к такой деятельности несовершеннолетних, которые и не догадываются, что связались с мошенниками. Все это в совокупности приводит к недоверию даже к серьезным благотворительным организациям. Эту проблему обсудили на заседании областного благотворительного совета.

Особое внимание уделили действующему законодательству, касающемуся благотворительной деятельности в регионе. Так, не урегулировано предоставление льгот коммерческим организациям, работающим по упрощенной схеме налогообложения. Было принято решение провести по этому поводу рабочую встречу с представителями благотворительного совета и законодателями.