Ещё
Методы борьбы с благотворителями-мошенниками обсудили в Самаре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Методы борьбы с благотворителями-мошенниками обсудили в Самаре 

ТРК Губерния 1 час назад
Мошенничество под маской благотворительности. На помощь готовы прийти всё больше людей, чем пользуются недобросовестные граждане. Они создают новые схемы обмана и даже привлекают к такой деятельности несовершеннолетних, которые и не догадываются, что связались с мошенниками. Все это в совокупности приводит к недоверию даже к серьезным благотворительным организациям. Эту проблему обсудили на заседании областного благотворительного совета.
Особое внимание уделили действующему законодательству, касающемуся благотворительной деятельности в регионе. Так, не урегулировано предоставление льгот коммерческим организациям, работающим по упрощенной схеме налогообложения. Было принято решение провести по этому поводу рабочую встречу с представителями благотворительного совета и законодателями.
ТРК Губерния: последние новости
Дмитрий Азаров принял участие в сборах по весеннему призыву в Рощинском Жители Самарской области выбрали объекты для благоустройства территории В Страсбурге Дмитрий Азаров возложил цветы в память о погибших в Кемерове
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ237
Умерла Наталья Попович8
Названы гонорары Пугачевой и Галкина104
Вторая холодная война официально объявлена808
Названы попавшие под зеркальный ответ РФ страны79
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение