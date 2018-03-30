Хранитель времени: благодаря настойчивости ростовчанина часы на Кировском снова заработали

Часы в Покровском сквере вернулись на свое законное место. 68-летнему ростовчанину Владимиру Лисицкому в очередной раз удалось убедить чиновников отремонтировать сломавшийся механизм и установить на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Кировского.

Эти уличные часы считаются достопримечательностью города и имеют длинную и интересную историю. До революции в сквере стояла каменная Покровская церковь, которая была разрушена большевиками в 30-е годы прошлого века. Неравнодушным горожанам удалось сохранить одну из колонн храма и позже сделать из нее постамент для часов. Конструкция пережила годы немецкой оккупации и даже получила «ранение» от снаряда, о чем свидетельствует небольшой скол с восточной стороны.

— Этот объект очень дорог местным жителям. Здесь люди назначали свидания, пересекались с друзьями. И фраза «встретимся на Кировском под часами» была знакома всем и каждому, — вспоминает Владимир Лисицкий. — В 2010 году стрелки перестали ходить, мастера сняли циферблаты (их, как вы знаете, четыре) и увезли, а на их место установили зеркала. Можно было подумать, что устройство отвезли на ремонт, но спустя некоторое время часы так и не вернулись. Я начал забрасывать мэрию письмами с просьбой разъяснить ситуацию. И получал одни и те же ответы: «Ваше обращение рассматривается».

Чуть позже выяснилось, что у часов сломался старинный немецкий механизм и в городе нет специалиста, готового его починить. Ждать ремонта пришлось довольно долго. Лишь в 2016 году мастера из Белоруссии сделали новый механизм и передали его в Ростов. Обновленный циферблат установили в сентябре того же года. Однако, как утверждает Владимир , устройство проработало не больше месяца.

— Часы регулярно ломались, стрелки на разных сторонах показывали разное время. В итоге их снова отправили на ремонт, — рассказал Лисицкий. — В последний раз механизм встал прошлой осенью, и я вновь стал теребить чиновников. В январе конструкцию опять увезли и вернули уже весной, 28 марта.

Мужчина пообещал, что будет следить за исправностью часов и дальше.