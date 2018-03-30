Центробанки ЕАЭС обсудили формирование общей системы безопасности

Главы центробанков стран, входящих в Евразийский экономический союз , обсудили подходы к формированию общей системы кибербезопасности, связанные с развитием финансовых инноваций в сфере информационных технологий, сообщила пресс-служба нацбанка Казахстана

16-е заседание Консультационного совета по валютной политике (КСВП) состоялось сегодня в Москве

В ходе заседания также были заслушаны доклады о текущей экономической ситуации в государствах — членах организации, о ходе реализации денежно-кредитной политики и ряд других актуальных вопросов.

Кроме того, сегодня Банк России сообщил, что совместно с профессиональным сообществом разработал стандарт, который определяет процесс обеспечения информационной безопасности для финансовых организаций при использовании услуг аутсорсинга.

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Стандарт предназначен для банков, НФО, субъектов национальной платежной системы и других участников финансового рынка. При этом его положения имеют особое значение для деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, так как им в условиях дефицита средств и кадров все равно необходимо формировать и поддерживать на приемлемом уровне систему обеспечения информационной безопасности.

Стандарт определяет факторы риска нарушения информационной безопасности при аутсорсинге, устанавливает требования к управлению такими рисками, контролю за ними и их оценке. Кроме того, стандарт определяет зону ответственности и задачи руководства финансовых организаций по обеспечению информационной безопасности при аутсорсинге услуг, а также устанавливает критерии оценки поставщика услуг и требования к содержанию соглашений об аутсорсинге.

Документ, в частности, устанавливает, что финансовые организации могут выбрать три модели взаимодействия с аутсорсерами: долговременное, среднесрочное и краткосрочное сотрудничество.

В первом случае аутсорсер на постоянной основе занимается мониторингом кибератак и реагированием на них, выстраивает и поддерживает систему противодействия киберрискам.

Во втором случае финансовая организация привлекает аутсорсинговую компанию для проведения технологически сложной проектной работы, например построения собственного центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки.

Третья модель подразумевает, что финансовая организация прибегает к услугам аутсорсера на время повышения уровня киберрисков.

Стандарт вступает в силу с 1 июля 2018 года. Его положения носят рекомендательный характер. В дальнейшем при необходимости может быть рассмотрен вопрос об их обязательном применении, поясняют в ведомстве.

Армения, В Евразийский экономический союз входят Россия Беларусь , Казахстан и Кыргызстан . КСВП является консультативно-совещательным органом центральных (национальных) банков государств — членов ЕАЭС. Его основная цель — координация валютной политики, в том числе выработка общих подходов и направлений курсовой политики для обеспечения расширения использования национальных валют во взаимных расчетах.

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