Антонов: Отношения России и США никогда не были настолько плохими 

Глава дипломатического корпуса в интервью телеканалу NBC сказал, что сейчас между Москвой и Вашингтоном полностью отсутствует доверие», и американская сторона обвиняет российскую во всём, даже в плохой погоде. По его словам, настало время прекратить обмениваться обвинениями и начать настоящий диалог о реальных проблемах.
«Мне кажется, что атмосфера в Вашингтоне отравлена, здесь токсичная атмосфера. Только мы можем решить, находимся ли мы в состоянии «холодной войны» или нет. Но… я не помню настолько плохих отношений между нами», — констатировал посол РФ в США Анатолий Антонов.
Среди 30 государств, которые выслали российских дипломатов под предлогом причастности Москвы к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, Штаты стали лидером по масштабу введённых ограничительных мер: они закрыли генеральное консульство России в Сиэтле и объявили персонами нон грата 30 человек, включая 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН, хотя штаб-квартира в Нью-Йорке не находится под американской юрисдикцией, для сравнения Великобритания — 23 дипломатов.
«Я предложил нашим коллегам из Госдепартамента, Минобороны собраться вместе, посетить мою резиденцию. Если они чего-то опасаются, то я говорю, что мы можем встретиться в ресторане и обсудить все спорные вопросы. Это было четыре или пять месяцев назад. В ответ я получил тишину», — рассказал Антонов.
Недавно посол США в России Джон Хантсман в интервью изданию Foreign Policy заявил, что с начала работы ясно дал понять, что хотел бы одинаковых возможностей как для себя, так и для Антонова, во встречах с официальным лицами. Однако по факту американский дипломат имеет вдвое больше переговоров, чем его коллега, но при этом стремится добиться расширения контактов в США для Антонова. Именно по рекомендации Хантсмана Антонов несколько раз встретился с членами Конгресса, в том числе с временно исполняющим обязанности председателя Сената Оррином Хэтчем, который считается третьим высокопоставленным лицом в государстве после вице-президента и спикера палаты представителей США.