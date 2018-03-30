Ещё
Антонов: Отношения России и США никогда не были настолько плохими
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Антонов: Отношения России и США никогда не были настолько плохими 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Глава дипломатического корпуса в интервью телеканалу NBC сказал, что сейчас между Москвой и Вашингтоном полностью отсутствует доверие», и американская сторона обвиняет российскую во всём, даже в плохой погоде. По его словам, настало время прекратить обмениваться обвинениями и начать настоящий диалог о реальных проблемах.
«Мне кажется, что атмосфера в Вашингтоне отравлена, здесь токсичная атмосфера. Только мы можем решить, находимся ли мы в состоянии «холодной войны» или нет. Но… я не помню настолько плохих отношений между нами», — констатировал посол РФ в США Анатолий Антонов.
Среди 30 государств, которые выслали российских дипломатов под предлогом причастности Москвы к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, Штаты стали лидером по масштабу введённых ограничительных мер: они закрыли генеральное консульство России в Сиэтле и объявили персонами нон грата 30 человек, включая 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН, хотя штаб-квартира в Нью-Йорке не находится под американской юрисдикцией, для сравнения Великобритания — 23 дипломатов.
«Я предложил нашим коллегам из Госдепартамента, Минобороны собраться вместе, посетить мою резиденцию. Если они чего-то опасаются, то я говорю, что мы можем встретиться в ресторане и обсудить все спорные вопросы. Это было четыре или пять месяцев назад. В ответ я получил тишину», — рассказал Антонов.
Недавно посол США в России Джон Хантсман в интервью изданию Foreign Policy заявил, что с начала работы ясно дал понять, что хотел бы одинаковых возможностей как для себя, так и для Антонова, во встречах с официальным лицами. Однако по факту американский дипломат имеет вдвое больше переговоров, чем его коллега, но при этом стремится добиться расширения контактов в США для Антонова. Именно по рекомендации Хантсмана Антонов несколько раз встретился с членами Конгресса, в том числе с временно исполняющим обязанности председателя Сената Оррином Хэтчем, который считается третьим высокопоставленным лицом в государстве после вице-президента и спикера палаты представителей США.
Украина.ру: последние новости
Кровавый четверг: Чикагская бойня в Харькове Президент Чехии: Британия в «деле Скрипаля» не привела никаких доказательств Эксперт: Савченко как коммунизм, ее сложно понять
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ241
Умерла Наталья Попович8
Названы гонорары Пугачевой и Галкина105
Вторая холодная война официально объявлена810
Названы попавшие под зеркальный ответ РФ страны79
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение