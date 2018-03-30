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Дворкович опроверг информацию о возможности дефицита зерновозов
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Дворкович опроверг информацию о возможности дефицита зерновозов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович опроверг публикации СМИ о возможности дефицита зерновозов в РФ.
"Публикаций очень много. Я вот сегодня "Коммерсант" читал про зерновозы. Бред какой-то абсолютно. Какой дефицит зерновозов, откуда это взяли? У нас мощностей в разы больше, чем годовая потребность в закупках", — сказал Дворкович журналистам.
Газета «Коммерсант» в пятницу написала, что российские аграрии могут уже через год столкнуться с дефицитом зерновозов: в 2019–2020 годах будет списана четверть парка вагонов. Как следует из протокола совещания у замглавы Росжелдора Дмитрия Шпади от 15 марта, на который ссылается издание, в 2018 году списать надо 722 зерновоза из 40,8 тысячи единиц, а в 2019–2020 годах — уже 10,6 тысячи вагонов.
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