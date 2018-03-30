ГРАФИК проведения отчетов перед населением участковыми уполномоченными полиции Отдела МВД России по Пресненскому району г. Москвы по итогам работы за 2017… 

№ УПП Место проведения отчетов
Дата и время проведения отчета
ФИО УУП ФИО ответственного руководителя
03.04.2018 г. (вторник)
УПП № 38 участок № 123 ул. Трехпрудный пер., д.11/13 (во дворе)
19.00 Булавин В. С.
майор полиции
Чурюмов А. А.
УПП № 37 участок № 121 ул. Вспольный пер., д.10 стр.1 (во дворе)
20.00 Богданов Е. В.
майор полиции
Чурюмов А. А.
04.04.2018 г. (среда)
УПП № 38 участок № 124 ул. Малая Бронная, д.10 стр.1 (во дворе)
19.00 Булавин В. С.
подполковник полиции Антонов А. А.
УПП № 37 участок № 122 ул. Малая Бронная, д.13 стр.1 (во дворе)
20.00 Богданов Е. В.
подполковник полиции Антонов А. А.
05.04.2018 г. (четверг)
УПП № 69 участок № 119 ул. Скатертный пер. д. 17 (во дворе)
19.00 Саргсян Г. А.
майор полиции
Дейниченко Р. В УПП № 36 участок № 117 ул. Никитский бул., д.12 (во дворе)
20.00 Штефанец В. Г.
майор юстиции
Бардин Р. В.
06.04.2018 г. (пятница)
УПП № 36 участок № 118 ул. Брюсов пер., д.7 (во дворе)
19.00 Штефанец В. Г.
майор юстиции
Бардин Р. В УПП № 35 участок № 114 ул. Шелепихинская наб., д.4 корп.2 (во дворе)
20.00 Корхов Д. Г.
майор вн. службы
Болотина А. А.
06.04.2018 г. (пятница)
УПП № 35 участок № 115 ул. Шелепихинская наб., д.20 (во дворе)
19.00 Дудка А. Н.
майор вн. службы
Болотина А. А.
УПП № 34 участок № 112 ул. Литвина-Седого, д.13, (во дворе дома)
20.00 Герасимчук В. А.
майор полиции Крестниковская О. И.
09.04.2018 г. (понедельник)
УПП № 34 участок № 111 ул. Литвина— Седого, д.2 (во дворе дома)
19.00 Кислицын А. М.
майор полиции Крестниковская О. И.
УПП № 33 участок № 107 Шмитовский проезд, д.11 20.00 Карамавров Ю. И.
майор полиции
Орлова Н. А.
10.04.2018 г. (вторник)
УПП № 34 участок № 113 Шмитовский проезд, д.22 (во дворе дома)
19.00 Косяков Д. Г.
майор полиции Крестниковская О. И.
УПП № 33 участок № 106 Антонова Овсеенко, д.4 20.00 Соколов В. В.
майор полиции
Орлова Н. А.
11.04.2018 г. (среда)
УПП № 33 участок № 105 Шмитовский проезд, д.5 19.00 Соколов В. В.
майор полиции
Орлова Н. А.
УПП № 32 участок № 101 ул. Шмитовский пр., 10 (во дворе)
20.00 Бояркин М. А.
майор полиции
Дементьева А. А.
12.04.2018 г. (четверг)
УПП № 32 участок № 102 ул. 2я Черногрязская, д.11/15 19.00 Воробьев Н. Р.
майор полиции
Дементьева А. А.
УПП № 31 участок № 99 ул. Красная Пресня, д.44, стр.3 20.00 Титов А. В.
подполковник полиции
А. Ю. Кочурков
13.04.2018 г. (пятница)
УПП № 32 участок № 103 ул. 2я Черногрязская, д.11/15 19.00 Воробьёв Н. Р.
майор полиции
Дементьева А. А.
УПП № 31 участок № 100 ул. Красная Пресня, д.44, стр.3 20.00 Клемент А. Ю.
подполковник полиции
А. Ю. Кочурков
16.04.2018 г. (понедельник)
УПП № 32 участок № 104 ул. Анатолия Живова, д.3 19.00 Бояркин М. А.
майор полиции
Дементьева А. А.
УПП № 30 участок № 95 Трехгорный вад, д.4, корп.2 20.00 Соболь А. М.
майор полиции
Романов А. И.
17.04.2018 г. (вторник)
УПП № 30 участок № 96 ул. Николаева, д.3 (во дворе)
19.00 Горбунов В. М.
майор полиции
Романов А. И.
УПП № 29 участок № 94 Грузинский вал, д.26, стр.2 (во дворе)
20.00 Егоров И. А.
подполковник внутренней службы Погожев С. В.
18.04.2018 г. (среда)
УПП № 30 участок № 97 Нововаганьковский, д.22 19.00 Ткаченко М. С.
майор полиции
Романов А. И.
УПП № 28 участок № 92 Тишинская пл., д.6 20.00 Бушуев А. А.
подполковник полиции Сергеев А. А.
19.04.2018 г. (четверг)
УПП № 30 участок № 98 Ул. Николаева д.4 19.00 Соболь А. М.
майор полиции
Романов А. И.
УПП № 28 участок № 93 ул. Красина, д.20 20.00 Бушуев А. А.
подполковник полиции Сергеев А. А.
20.04.2018 г. (пятница)
УПП № 25 участок № 85 ул. Большая Грузинская, д.40, корп.1, 2 (между корпусами)
19.00 Круподер А. В.
майор полиции
Ахшарумова И. И.
УПП № 26 участок № 89 ул. Климашкина, д.22 20.00 Скорина В. Н.
подполковник полиции Краснослободцев Г. В.
23.04.2018 г. (понедельник)
УПП № 25 участок № 86 ул. Зоологическая, д.4 (сквер)
20.00 Фетхуллин И. Н.
майор полиции
Ахшарумова И. И.
УПП № 26 участок № 88 ул. Малая Грузинская, д.38 19.00 Скорина В. Н.
подполковник полиции Краснослободцев Г. В.
24.04.2018 г. (вторник)
УПП № 25 участок № 87 ул. Зоологическая, д.30, стр.2 19.00 Фетхуллин И. Н.
майор полиции
Ахшарумова И. И.
УПП № 27 участок № 90 Пресненский вал, д. 38, стр. 4 (во дворе)
20.00 Дементьев И. В.
майор полиции
Нигматулин Ф. И.
25.04.2018 г. (среда)
УПП № 27 участок № 91 Б. Тишинский пер., д. 26, к. 13 (во дворе)
19.00 Максимов М. А.
майор полиции
Нигматулин Ф. И.
26.04.2018 г. (четверг)
УПП № 35 участок № 116 Шелепихинское шоссе, д.13, корп.1 19.00 Диаров Э. С.
майор вн. службы Болотина А. А