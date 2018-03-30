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ГРАФИК проведения отчетов перед населением участковыми уполномоченными полиции Отдела МВД России по Пресненскому району г. Москвы по итогам работы за 2017…
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ГРАФИК проведения отчетов перед населением участковыми уполномоченными полиции Отдела МВД России по Пресненскому району г. Москвы по итогам работы за 2017… 

Управа Пресненского района города Москвы 2 часа назад
№ УПП  Место проведения отчетов
Дата и время проведения отчета
ФИО УУП  ФИО ответственного руководителя
03.04.2018 г. (вторник)
УПП № 38  участок № 123  ул. Трехпрудный пер., д.11/13 (во дворе)
19.00  Булавин В. С.
майор полиции
Чурюмов А. А.
УПП № 37  участок № 121  ул. Вспольный пер., д.10 стр.1 (во дворе)
20.00  Богданов Е. В.
майор полиции
Чурюмов А. А.
04.04.2018 г. (среда)
УПП № 38  участок № 124  ул. Малая Бронная, д.10 стр.1 (во дворе)
19.00  Булавин В. С.
подполковник полиции Антонов А. А.
УПП № 37  участок № 122  ул. Малая Бронная, д.13 стр.1 (во дворе)
20.00  Богданов Е. В.
подполковник полиции Антонов А. А.
05.04.2018 г. (четверг)
УПП № 69  участок № 119  ул. Скатертный пер. д. 17 (во дворе)
19.00  Саргсян Г. А.
майор полиции
Дейниченко Р. В  УПП № 36  участок № 117  ул. Никитский бул., д.12 (во дворе)
20.00  Штефанец В. Г.
майор юстиции
Бардин Р. В.
06.04.2018 г. (пятница)
УПП № 36  участок № 118  ул. Брюсов пер., д.7 (во дворе)
19.00  Штефанец В. Г.
майор юстиции
Бардин Р. В  УПП № 35  участок № 114  ул. Шелепихинская наб., д.4 корп.2 (во дворе)
20.00  Корхов Д. Г.
майор вн. службы
Болотина А. А.
06.04.2018 г. (пятница)
УПП № 35  участок № 115  ул. Шелепихинская наб., д.20 (во дворе)
19.00  Дудка А. Н.
майор вн. службы
Болотина А. А.
УПП № 34  участок № 112  ул. Литвина-Седого, д.13, (во дворе дома)
20.00  Герасимчук В. А.
майор полиции Крестниковская О. И.
09.04.2018 г. (понедельник)
УПП № 34  участок № 111  ул. Литвина— Седого, д.2 (во дворе дома)
19.00  Кислицын А. М.
майор полиции Крестниковская О. И.
УПП № 33  участок № 107  Шмитовский проезд, д.11  20.00  Карамавров Ю. И.
майор полиции
Орлова Н. А.
10.04.2018 г. (вторник)
УПП № 34  участок № 113  Шмитовский проезд, д.22 (во дворе дома)
19.00  Косяков Д. Г.
майор полиции Крестниковская О. И.
УПП № 33  участок № 106  Антонова Овсеенко, д.4  20.00  Соколов В. В.
майор полиции
Орлова Н. А.
11.04.2018 г. (среда)
УПП № 33  участок № 105  Шмитовский проезд, д.5  19.00  Соколов В. В.
майор полиции
Орлова Н. А.
УПП № 32  участок № 101  ул. Шмитовский пр., 10 (во дворе)
20.00  Бояркин М. А.
майор полиции
Дементьева А. А.
12.04.2018 г. (четверг)
УПП № 32  участок № 102  ул. 2я Черногрязская, д.11/15  19.00  Воробьев Н. Р.
майор полиции
Дементьева А. А.
УПП № 31  участок № 99  ул. Красная Пресня, д.44, стр.3  20.00  Титов А. В.
подполковник полиции
А. Ю. Кочурков
13.04.2018 г. (пятница)
УПП № 32  участок № 103  ул. 2я Черногрязская, д.11/15  19.00  Воробьёв Н. Р.
майор полиции
Дементьева А. А.
УПП № 31  участок № 100  ул. Красная Пресня, д.44, стр.3  20.00  Клемент А. Ю.
подполковник полиции
А. Ю. Кочурков
16.04.2018 г. (понедельник)
УПП № 32  участок № 104  ул. Анатолия Живова, д.3  19.00  Бояркин М. А.
майор полиции
Дементьева А. А.
УПП № 30  участок № 95  Трехгорный вад, д.4, корп.2  20.00  Соболь А. М.
майор полиции
Романов А. И.
17.04.2018 г. (вторник)
УПП № 30  участок № 96  ул. Николаева, д.3  (во дворе)
19.00  Горбунов В. М.
майор полиции
Романов А. И.
УПП № 29  участок № 94  Грузинский вал, д.26, стр.2 (во дворе)
20.00  Егоров И. А.
подполковник внутренней службы Погожев С. В.
18.04.2018 г. (среда)
УПП № 30  участок № 97  Нововаганьковский, д.22  19.00  Ткаченко М. С.
майор полиции
Романов А. И.
УПП № 28  участок № 92  Тишинская пл., д.6  20.00  Бушуев А. А.
подполковник полиции Сергеев А. А.
19.04.2018 г. (четверг)
УПП № 30  участок № 98  Ул. Николаева д.4  19.00  Соболь А. М.
майор полиции
Романов А. И.
УПП № 28  участок № 93  ул. Красина, д.20  20.00  Бушуев А. А.
подполковник полиции Сергеев А. А.
20.04.2018 г. (пятница)
УПП № 25  участок № 85  ул. Большая Грузинская, д.40, корп.1, 2  (между корпусами)
19.00  Круподер А. В.
майор полиции
Ахшарумова И. И.
УПП № 26  участок № 89  ул. Климашкина, д.22  20.00  Скорина В. Н.
подполковник полиции Краснослободцев Г. В.
23.04.2018 г. (понедельник)
УПП № 25  участок № 86  ул. Зоологическая, д.4 (сквер)
20.00  Фетхуллин И. Н.
майор полиции
Ахшарумова И. И.
УПП № 26  участок № 88  ул. Малая Грузинская, д.38  19.00  Скорина В. Н.
подполковник полиции Краснослободцев Г. В.
24.04.2018 г. (вторник)
УПП № 25  участок № 87  ул. Зоологическая, д.30, стр.2  19.00  Фетхуллин И. Н.
майор полиции
Ахшарумова И. И.
УПП № 27  участок № 90  Пресненский вал, д. 38, стр. 4 (во дворе)
20.00  Дементьев И. В.
майор полиции
Нигматулин Ф. И.
25.04.2018 г. (среда)
УПП № 27  участок № 91  Б. Тишинский пер., д. 26, к. 13 (во дворе)
19.00  Максимов М. А.
майор полиции
Нигматулин Ф. И.
26.04.2018 г. (четверг)
УПП № 35  участок № 116  Шелепихинское шоссе, д.13, корп.1  19.00  Диаров Э. С.
майор вн. службы Болотина А. А
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