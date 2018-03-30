В ЮЗАО напишут «Тотальный диктант» 14 апреля 

Традиционная образовательная акция «Тотальный диктант» пройдет в ЮЗАО 14 апреля, сообщает газета «Москва За Калужской заставой». В 2018 году текст подготовила автор романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина.
Жители ЮЗАО проверят свои знания в библиотеках № 169 (Ленинский проспект, дом 127), № 170 (улица Паустовского, дом 2/34), № 180 (улица Профсоюзная, дом 92), № 182 (улица Дмитрия Ульянова, дом 43, корпус 1) и других. Чтобы присоединиться к акции, необходимо зарегистрироваться на сайте totaldict.ru Акция «Тотальный диктант», стартовавшая в 2013 году, признана самым масштабным проектом по русскому языку. «Дикторами» ежегодно становятся множество известных в российском обществе людей. В их число в предыдущие годы вошли Сергей Безруков, Олег Митяев, Дима Билан, Леонид Ярмольник, Дмитрий Быков, Владимир Познер, Константин Хабенский и Сергей Нарышкин. Кроме них диктант читали шоумен Антон Комолов, музыканты Алексей Кортнев, Диана Арбенина, Noize MC, а также телеведущая Ольга Шелест и экс-«Мисс Вселенная» Оксана Федорова.