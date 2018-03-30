Лишились зарплаты и документов: что происходит с работниками «Зимней вишни»

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» оставил без работы сотни людей разных профессий — продавцов, тренеров, компьютерщиков. Люди кое-как сумели спастись, но теперь у них нет денег чтобы кормить детей, платить алименты и кредиты. Пропали трудовые, медицинские книжки. Как живут после трагедии бывшие работники торгового комплекса — выяснял «МК».

Одним из первых резюме обновил системный администратор развлекательного центра Сергей. В роковой день мужчина находился на рабочем месте — в своем кабинете на четвертом этаже, но о происшествии узнал одним из последних, как только дошел запах гари.

Честно признаюсь, не геройствовал, — говорит Сергей. — Выскочил на крышу, а эвакуировался там по пожарным лестницам спасли сотрудники МЧС

Следователи в первый день опросили мужчину, и после беседы поняли — к случившемуся он не имеет отношения, так как отвечал исключительно за компьютеры и сети. Теперь Сергей сидит дома и мониторит сайты по поиску работы.

Я получал 32 тыс. руб., хотелось бы не меньше, так как должен платить алименты на 5-летнюю дочку. Просрочки в платежах пока нет, но если не устроюсь никуда, появятся. Предложений от работодателей нет, хотя я специалист в своей области — стаж работы — с 2000 года. А денег на жизнь осталось совсем мало, — сетует Сергей.

С похожими проблемами столкнулась Регина, продавец детского магазина. Она тоже работала в воскресенье и успела покинуть здание.

В суматохе оставила почти все — сумку, одежду, — говорит Регина. — Не до шмоток было. Также действовали и мои коллеги. Заместитель директора оставил конверт с 3 тысячами рублей — деньги мы собирали на день рождение сотрудницы.

По подсчету Регины, в магазине работали 9 человек — грузчики, кассиры, менеджеры. Все они в один день стали безработными. Более того, остались без документов — надо восстанавливать медицинскую и трудовую книжку. Часть коллег решили схитрить и «ушли» на больничный — чтобы получить хоть какие-то выплаты. Регине надо кормить 2-летнюю дочку, которую она воспитывает без мужа, поэтому этот вариант — не для нее.

Пока поступило одно предложение, но и оно не устроило — и до работы далеко добираться, и график неудобный, ночной. Хорошо бы руководство города позаботилось о нашем трудоустройстве, — заключает Регина.

Лучше обстоят дела у фитнес-тренеров. Жанна, инструктор спортивного клуба (заведение было на 4-м этаже, рядом с кинотеатром), ушла за 2 часа до пожара. Позже она созванивалась с коллегами — все спортсмены клуба и посетители успели выбежать.

— В фитнес-клубе работали 8 тренеров, 2 администратора, массажист, — говорит Жанна. — С работой в этой индустрии, в принципе, сложностей нет — только я разместила резюме, как получила три отклика.

Кемеровский Департамент труда и занятости населения подсчитал число людей, которые потеряли рабочие места — их около 300. Всем пообещали помочь.

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