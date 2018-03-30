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Ученики школы № 554 написали «Арктический диктант»
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Ученики школы № 554 написали «Арктический диктант» 

Каховка 2 часа назад
Фото: Каховка
Учащиеся восьмого класса приняли участие в «Арктическом диктанте», который размещён на сайте Городского методического центра в рамках проекта «X Большая Арктическая экспедиция».
Проект «Арктический диктант» направлен на популяризацию географических, экологических, биологических и исторических знаний, привлечение внимания учащихся, их родителей и всех заинтересованных к суровой Арктике.
Диктант представляет собой тест, содержащий 20 заданий различного уровня сложности. Все задания выполняются в онлайн-режиме. На выполнение всего теста дается 30 минут. Ребята ответили на вопросы о Северном морском пути, рассчитали площадь льда в Арктике, выяснили особенности фауны региона и указали правильную последовательность расположения географических объектов.
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