Ученики школы № 554 написали «Арктический диктант»

Учащиеся восьмого класса приняли участие в «Арктическом диктанте», который размещён на сайте Городского методического центра в рамках проекта «X Большая Арктическая экспедиция».

Проект «Арктический диктант» направлен на популяризацию географических, экологических, биологических и исторических знаний, привлечение внимания учащихся, их родителей и всех заинтересованных к суровой Арктике.

Диктант представляет собой тест, содержащий 20 заданий различного уровня сложности. Все задания выполняются в онлайн-режиме. На выполнение всего теста дается 30 минут. Ребята ответили на вопросы о Северном морском пути, рассчитали площадь льда в Арктике, выяснили особенности фауны региона и указали правильную последовательность расположения географических объектов.