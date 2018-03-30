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«Ретро-кафе» откроется на Госпитальной
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«Ретро-кафе» откроется на Госпитальной 

Управа района Лефортово 2 часа назад
Фото: Управа района Лефортово
В филиале «Лефортово» территориального центра социального обслуживания «Южнопортовый» 31 марта состоится мероприятие «Ретро-кафе 50+». Об этом рассказали в администрации филиала.
— Гостей мероприятия ждут конкурсы и викторины. Также они споют самые известные и любимые песни в караоке. Завершится же наша встреча дружеским чаепитием, — отметил представитель администрации.
Мероприятие начнется в 11.00. Напомним, что филиал «Лефортово» ТЦСО «Южнопортовый» расположен по адресу: улица Госпитальная, дом 6. (вт)
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