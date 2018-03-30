СМИ: на реке Иордан началось разминирование предположительного места крещения Христа

ЛОНДОН, 30 марта. / ТАСС /. На Западном берегу реки Иордан приступили к саперным работам на территории, где, как предполагается, крестили Иисуса Христа . Об этом сообщает газета The Daily Mail.

Местечко Каср-эль-Яхуд расположено на Западном берегу реки Иордан. Ежегодно его посещают свыше полумиллиона туристов и паломников. Считается, что именно здесь крестили Иисуса Христа. Недалеко от этого места расположены минные поля, все еще представляющие опасность.

Первые христианские церкви на Западном берегу появились еще в IV веке, и вплоть до середины прошлого столетия принимали прихожан. Однако череда арабо-израильских конфликтов внесла изменения в привычный уклад. В следствие Шестидневной войны 1967 года Каср-эль-Яхуд превратился в минное поле, разграничивающее израильтян и палестинцев. Подъездные дороги стали опасны из-за противотанковых мин, а церковные участки — из-за противопехотных.

Первые меры по разминированию были приняты в 2000 году. Тогда специально к визиту Папы Римского Иоанна Павла II (1920-2005) от мин очистили узкую пешеходную тропу. Из-за проблем с безопасностью на этом объекте на протяжении долгих лет паломникам приходилось координировать свои передвижения с израильскими военными. Только в 2011 году Израиль разминировал узкую автодорогу, и священное место официально открыли для посещения.

В марте 2018 года был запущен проект по окончательному очищению Каср-эль-Яхуд от мин. За него отвечает британская организация по разминированию The Halo Trust, которая за год планирует сделать безопасным 1 кв. км земли. Проект финансируется Израилем и рядом частных организаций. Очистка от мин обойдется в 1,15 млн долларов.

Работы стартовали с разминирования собственности Эфиопской православной церкви . В ходе саперных работ прибегают к помощи дронов, собак, металлодетекторов и специальных бульдозеров с противоминными тралами.

Эксперты The Halo Trust также проводят кропотливую работу по документированию районов, где могут оставаться мины. Для этого они изучают архивные записи, карты и общаются с отставными израильскими военными, однако это не всегда помогает. Из-за подвижного грунта близ реки Иордан границы заминированных зон могут менять свои очертания и местоположение.