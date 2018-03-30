Под Белгородом вынесли приговор виновному в отравлении газом двух людей

В Борисовке вынесли приговор мужчине, из-за небрежности которого погибли два человека, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры

По версии следствия, в 2014 году 35-летний хозяин дома сам установил газовый котёл и газовый проточный водонагреватель, а также переделал из котельной в ванную комнату. Кроме того, в течение почти трех лет мужчина ни разу не проверил состояние вентиляционных каналов.

Из-за его небрежности 7 мая прошлого года, отравившись угарным газом, погибли гостившие в доме 23-летний парень и его 20-летняя девушка.

При осмотре дымохода выяснилось, что дымоход быля забит осколками кирпича и бетона, а вентиляционный канал — заложен кирпичом.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Родителям погибших мужчина выплатит 800 тыс. рублей.