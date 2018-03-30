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Под Белгородом вынесли приговор виновному в отравлении газом двух людей
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Под Белгородом вынесли приговор виновному в отравлении газом двух людей 

АиФ 32 минуты назад
Фото: АиФ
В Борисовке вынесли приговор мужчине, из-за небрежности которого погибли два человека, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, в 2014 году 35-летний хозяин дома сам установил газовый котёл и газовый проточный водонагреватель, а также переделал из котельной в ванную комнату. Кроме того, в течение почти трех лет мужчина ни разу не проверил состояние вентиляционных каналов.
Из-за его небрежности 7 мая прошлого года, отравившись угарным газом, погибли гостившие в доме 23-летний парень и его 20-летняя девушка.
При осмотре дымохода выяснилось, что дымоход быля забит осколками кирпича и бетона, а вентиляционный канал — заложен кирпичом.
Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Родителям погибших мужчина выплатит 800 тыс. рублей.
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