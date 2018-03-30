Прокуратура потребовала лишить «любителя марихуаны» из Котельнича водительских прав 

Прокуратура направила заявление в суд о лишении водительских прав жителя Котельнича, состоящего на учёте у нарколога с диагнозом «пагубное употребление каннабиноидов».
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области.
Котельническая межрайонная прокуратура установила нарушение требований законодательства в ходе соответствующей проверки. Лица, страдающие наркоманией, токсикоманией и алкоголизмом, не имеют законного права на управление автомобилем, если врач-нарколог не наблюдает у них стойкого выздоровления.
Прокуратура контролирует рассмотрение дела судом.
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