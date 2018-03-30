Ещё
Прокуратура потребовала лишить «любителя марихуаны» из Котельнича водительских прав
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуратура потребовала лишить «любителя марихуаны» из Котельнича водительских прав 

Vyatka-grad.ru 32 минуты назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Прокуратура направила заявление в суд о лишении водительских прав жителя Котельнича, состоящего на учёте у нарколога с диагнозом «пагубное употребление каннабиноидов».
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области.
Котельническая межрайонная прокуратура установила нарушение требований законодательства в ходе соответствующей проверки. Лица, страдающие наркоманией, токсикоманией и алкоголизмом, не имеют законного права на управление автомобилем, если врач-нарколог не наблюдает у них стойкого выздоровления.
Прокуратура контролирует рассмотрение дела судом.
Фото — zab.ru
Vyatka-grad.ru: последние новости
Депутаты согласовали кандидатуру Владислава Попова на должность бизнес-омбудсмена В Кирове раздавили 2,5 тонны санкционных яблок, груш и томатов В Слободском после осложнения от пневмонии умерла 37-летняя женщина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия вышлет украинских дипломатов138
Вторая холодная война официально объявлена696
Россия усилила военную мощь в Сирии104
Названы заработки Пугачевой и Галкина за один концерт28
Ответ России обидел США19
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение