Прокуратура потребовала лишить «любителя марихуаны» из Котельнича водительских прав

Прокуратура направила заявление в суд о лишении водительских прав жителя Котельнича , состоящего на учёте у нарколога с диагнозом «пагубное употребление каннабиноидов».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области.

Котельническая межрайонная прокуратура установила нарушение требований законодательства в ходе соответствующей проверки. Лица, страдающие наркоманией, токсикоманией и алкоголизмом, не имеют законного права на управление автомобилем, если врач-нарколог не наблюдает у них стойкого выздоровления.

Прокуратура контролирует рассмотрение дела судом.

Фото — zab.ru