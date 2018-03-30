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Опубликованы кадры перестрелки в барбершопе с погибшим и пострадавшими в США
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Опубликованы кадры перестрелки в барбершопе с погибшим и пострадавшими в США 

Вести.Ru 38 минут назад
Фото: Вести.Ru
Полиция Сан-Франциско опубликовала кадры инцидента со стрельбой, произошедшего 21 марта в Калифорнии.
Ситуация развивалась следующим образом: оператор службы 911 получил сигнал о том, что 21-летний Джехад Эйд угрожал своей семье.
Супруга дебошира, позвонившая правоохранителям, уточнила, что ее благоверный вооружен пистолетом. На вопрос о возможном местонахождении подозреваемого женщина ответила, что ее муж мог пойти к приятелю в барбершоп неподалеку.
Полицейские, прибывшие по указанному адресу, задержали знакомого мистера Эйда, после чего попытались пообщаться с ним самим.
Мужчина не проявил желания вступать в переговоры с представителями закона и начал стрелять по патрульным.
Джехад Эйд успел произвести девять выстрелов и был убит ответным огнем — в него попало 18 пуль из 26, выпущенных полицейскими.
Помимо подозреваемого были ранены пять человек, в том числе — один из стражей порядка, 17-летний подросток, проходивший мимо, клиент и два мастера из барбершопа, сообщает ABC News.
Специальная комиссия изучает все обстоятельства произошедшего и готовится дать оценку действиям сотрудников полиции.
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