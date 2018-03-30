Кадеты прошли строевым шагом на площади перед Музеем Победы

В пятницу, 30 марта, на Поклонной горе прошел смотр строя и песни кадетских подразделений. Мероприятие проходило в рамках XV Всероссийского сбора воспитанников кадетских корпусов.

Площадь перед Музеем Победы. Здесь собрались юные воспитанники кадетских подразделений, чтобы принять участие в смотре строя и песни. В этот день у Вечного огня почти 800 кадетов, приехавших из разных уголков нашей Родины, от Камчатки до Кубани. XV Всероссийский сбор воспитанников кадетских корпусов традиционно собирает лучших бойцов со всей страны.

— Кадетское движение — это будущий костяк нашей армии, — рассказывает председатель оргкомитета Всероссийских кадетских сборов Николай Патрика. — Большинство из этих детей свою дальнейшую жизнь свяжут с армией и силовыми структурами. Но даже те, кто выберет другую стезю, по окончании обучения в кадетских корпусах и классах, еще долго сохранят военную выправку.

Программа кадетского сбора очень обширна. Ребята уже успели возложить цветы на Могилу Неизвестного Солдата, посетить лучшие военные академии и провести между собой спортивные состязания. Здесь, на Поклонной горе, они соревнуются в строевом мастерстве.

Глядя на то, как дружно и в ногу колонны кадетов шагают по площадной брусчатке, невольно приходишь в восторг. Человеку, не связанному с армией, довольно сложно сравнивать умения разных подразделений — со стороны кажется, что они идут одинаково идеально. Но у военных своя система критериев оценки, и скоро кадеты узнают, кто из них в этом году самый лучший.

Столицу в этом году представляют кадетский корпус Росгвардии и Московские морские кадетские классы. Юные моряки участвуют в сборе уже второй десяток лет и на плацу чувствуют себя уверенно.

— Восстановление кадетской системы воспитания это «палочка-выручалочка» для нашей страны, — считает руководитель морских кадетских классов Георгий Андронов. — Нам нужны люди, которые представляют, что такое офицерская честь, и смогут защитить страну с оружием в руках.

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