Горка, карусели и песочница: жители выбрали оборудование для благоустройства детских площадок

На тринадцати участках района Сокольники работы по комплексному благоустройству проведут за счет средств, полученных от платных парковок.

В список включены две детские, одна спортивная площадка и площадка для выгула собака. Спортивное снаряжение, МАФ, а также игровое оборудование жители Сокольников выбрали в ходе голосования на портале «Активный гражданин».

Так, на спортплощадке во дворе дома №7 корпус 3 на улице Короленко появятся футбольные ворота, баскетбольные стойки, тренажер-велосипед, тренажер для тяги над головой. На площадке для выгула собак по адресу: Олений вал, д. 24, корп.3 установят урну, три вида барьеров, качели-балансир, двухскатную горку, тоннель и трамплин. Детскую площадку на улице Гастелло во дворе дома 39 оборудуют игровым комплексом «Самолет», горкой, каруселью, качалкой, тремя видами качелей, песочницей и брусьями. На детской площадке во дворе дома 21 корпус 2 на 3-й Рыбинской улице установят игровой комплекс, домик-беседку, качели «Гнездо», карусели, песочницу и канатный комплекс.

Как сообщили в отделе ЖКХ и благоустройства управы района Сокольники, выбор активных граждан был единогласно поддержан народными избранниками, и в ближайшее время по благоустройству площадок будут проведены конкурсы.

Фото: предоставлено управой района Сокольники.