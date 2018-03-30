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В Башкирии предлагают отменить надзорные каникулы для предпринимателей
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В Башкирии предлагают отменить надзорные каникулы для предпринимателей 

АиФ-Уфа 36 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
Все объекты с массовым пребыванием людей и детей надо проверять ежегодно или даже ежеквартально, внеся поправки в федеральный закон о надзорных каникулах для бизнеса. Об этом сообщил депутат Госсобрания РБ Рамиль Хакимов.
В начавшейся кампании по проверке пожарной безопасности торгово-развлекательных центров экс-прокурор Уфы видит рациональное зерно, но не считает их решением всех существующих в этой сфере проблем.
«Трагедия в Кемерово стала для меня искренним толчком к действию, — сказал депутат Госсобрания РБ Рамиль Хакимов. — Мне кажется, бесполезно взывать к совести собственников. Я предлагаю скорректировать два федеральных закона, чтобы они не противоречили друг другу. Это ФЗ №69 «О пожарной безопасности в РФ» и ФЗ №246 «О внесении изменений в ФЗ „О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госконтроля и муниципального контроля“. Предлагаю проверки противопожарной безопасности сделать ежегодными и внезапными. И проводить их в отношении субъектов бизнеса, а не собственников».
По словам Рамиля Амировича, он приступит к разработке поправок уже со 2 апреля, и до конца мая планирует завершить эту работу, после чего направить в Госдуму. Он уверен, что при жёстких требованиях к бизнесу риски трагедий в местах массового отдыха людей будут сведены к минимуму.
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