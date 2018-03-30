В Башкирии предлагают отменить надзорные каникулы для предпринимателей

Все объекты с массовым пребыванием людей и детей надо проверять ежегодно или даже ежеквартально, внеся поправки в федеральный закон о надзорных каникулах для бизнеса. Об этом сообщил депутат Госсобрания РБ Рамиль Хакимов.

В начавшейся кампании по проверке пожарной безопасности торгово-развлекательных центров экс-прокурор Уфы видит рациональное зерно, но не считает их решением всех существующих в этой сфере проблем.

«Трагедия в Кемерово стала для меня искренним толчком к действию, — сказал депутат Госсобрания РБ Рамиль Хакимов. — Мне кажется, бесполезно взывать к совести собственников. Я предлагаю скорректировать два федеральных закона, чтобы они не противоречили друг другу. Это ФЗ №69 «О пожарной безопасности в РФ » и ФЗ №246 «О внесении изменений в ФЗ „О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госконтроля и муниципального контроля“. Предлагаю проверки противопожарной безопасности сделать ежегодными и внезапными. И проводить их в отношении субъектов бизнеса, а не собственников».