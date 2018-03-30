Охранявший ТЦ в Кемерово ЧОП самоликвидировался

ЧОП, отвечавший за безопасность в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово , самоликвидировался. Об этом глава Росгвардии Александр Хинштейн написал в своем твиттере.

"Охранявший «Зимнюю вишню» кемеровский ЧОП «Центр защиты» спешно самоликвидировался. В этой связи лицензия на охранную деятельность у него сегодня аннулирована", — отметил Хинштейн.

Он отметил, что Росгвардия уже успела подготовить все документа для лишения предприятия лицензии через суд.

Ранее сообщалось, что ведомство проверит ЧОП, охранявший ТЦ «Зимняя вишня».