Охранявший ТЦ в Кемерово ЧОП самоликвидировался 

ЧОП, отвечавший за безопасность в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, самоликвидировался. Об этом глава Росгвардии Александр Хинштейн написал в своем твиттере.
"Охранявший «Зимнюю вишню» кемеровский ЧОП «Центр защиты» спешно самоликвидировался. В этой связи лицензия на охранную деятельность у него сегодня аннулирована", — отметил Хинштейн.
Он отметил, что Росгвардия уже успела подготовить все документа для лишения предприятия лицензии через суд.
Ранее сообщалось, что ведомство проверит ЧОП, охранявший ТЦ «Зимняя вишня».