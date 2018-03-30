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Охранявший ТЦ в Кемерово ЧОП самоликвидировался
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Охранявший ТЦ в Кемерово ЧОП самоликвидировался 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЧОП, отвечавший за безопасность в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, самоликвидировался. Об этом глава Росгвардии Александр Хинштейн написал в своем твиттере.
"Охранявший «Зимнюю вишню» кемеровский ЧОП «Центр защиты» спешно самоликвидировался. В этой связи лицензия на охранную деятельность у него сегодня аннулирована", — отметил Хинштейн.
Он отметил, что Росгвардия уже успела подготовить все документа для лишения предприятия лицензии через суд.
Ранее сообщалось, что ведомство проверит ЧОП, охранявший ТЦ «Зимняя вишня».
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