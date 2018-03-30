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В Уфе появилась остановка с Wi-Fi и USB-розетками
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В Уфе появилась остановка с Wi-Fi и USB-розетками 

ufa1.ru 43 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В пятницу, 30 марта, в Уфе презентовали новый остановочный комплекс, который появился на улице Ленина, возле гостиного двора. Современная остановка раздает интернет, а также наблюдает за горожанами.
Конструкцию выполнили из антивандального — небьющегося стекла. В одну из стенок встроено табло, которое показывает время приезда автобусов. Для ожидающих транспорт всегда будет доступен бесплатный Wi-Fi, есть также возможность подзарядить мобильный аппарат.
— Самое важное — остановка оснащена системой экстренной связи «Гражданин — Полиция». Оператор службы 112, получивший вызов с остановки, сможет направить вызов в полицию, МЧС или «скорую», — пояснил депутат горсовета Андрей Борисов.
Остановка оснащена видеокамерой, которая наблюдает за территорией. К ней смогут иметь доступ сотрудники спецслужб. В планах — предложить проект остановки на федеральный уровень. Подобный павильон летом появился у ГКЗ «Башкортостан».
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