В Уфе появилась остановка с Wi-Fi и USB-розетками

В пятницу, 30 марта, в Уфе презентовали новый остановочный комплекс, который появился на улице Ленина, возле гостиного двора. Современная остановка раздает интернет, а также наблюдает за горожанами.

Конструкцию выполнили из антивандального — небьющегося стекла. В одну из стенок встроено табло, которое показывает время приезда автобусов. Для ожидающих транспорт всегда будет доступен бесплатный Wi-Fi, есть также возможность подзарядить мобильный аппарат.

— Самое важное — остановка оснащена системой экстренной связи «Гражданин — Полиция». Оператор службы 112, получивший вызов с остановки, сможет направить вызов в полицию, МЧС или «скорую», — пояснил депутат горсовета Андрей Борисов

Остановка оснащена видеокамерой, которая наблюдает за территорией. К ней смогут иметь доступ сотрудники спецслужб. В планах — предложить проект остановки на федеральный уровень. Подобный павильон летом появился у ГКЗ «Башкортостан».