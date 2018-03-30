Видео: Автомобиль взорвали выстрелом из винтовки

Наряду с чудесами высоких технологий российские снайперы используют для стрельбы и самые простые, порой самодельные приспособления: мешок с крупой для упора ствола или прикрепленный к прикладу уровень. Начиная с дистанции в 300 метров снайперу необходимо учитывать ветер и делать соответствующие поправки. Самый простой снайперский прицел, ПСО-1, имеет сверху настройку дистанции и сбоку — угловую регулировку.

Левая рука снайпера — в отличие от охотника или автоматчика — не обхватывает оружие за цевье, а находится под прикладом, регулируя его высоту. Правой тоже можно не держаться за рукоять. Снайперу нужен лишь указательный палец — он должен плавно, не смещая оружия, нажать на спусковой крючок. Устройство СВД во многом схоже с автоматом Калашникова: перезаряжается винтовка автоматически, только вот очередями не стреляет.

Если неплотно прижать приклад к плечу, можно рассечь кожу на лбу металлическим ободком прицела — что и случилось с WarGonzo. Впрочем, это не помешало ему изрешетить мишень. Но простой стрельбой дело не ограничилось. В дело вступил новый тип боеприпаса: бронебойно-зажигательный — от обычного он отличается красной и черной метками на пуле.

— Автомобили лучше всего поражать в бензобак, — посоветовал приглашенный на съемки эксперт, снайпер одного из российских спецподразделений с позывным Промах. К уничтожению приговорили видавший виды ВАЗ-2101 зеленого цвета. На расстрел «копейка» прибыла своим ходом.

— Первый патрон скорее всего сработает в обшивке. Он пробьет бак, но не зажжет его. А вот второй — может, — продолжил эксперт.

Автомобиль расстреливали с дистанции в 75 метров. Несмотря на некоторый уже приобретенный опыт, одной обоймы не хватило, зато на лбу у стрелка появилась новая ссадина. Потом WarGonzo правильно настроил прицел и все получилось, как и сказал инструктор: первая пуля пробила топливный бак, вторая — подожгла потекший из него бензин.

Добивали пылающую «копейку» из положения стоя.