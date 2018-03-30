В Рыбинске формируется план по замене лифтов

В администрации Рыбинска состоялась встреча активных жителей города с представителями регионального фонда содействия капитальному ремонту, в рамках которой обсуждались проблемы лифтового хозяйства. Его износ на сегодняшний день очень велик. Горожанам объяснили, каким образом можно поменять старый лифт в краткосрочной перспективе.

Любой подъемник — это объект повышенной опасности, поэтому эти устройства своевременно проходят диагностику, техническое обслуживание, ремонт. Однако все эти меры не могут заменить реконструкцию. У жителей многоэтажных домов, которые отчисляют деньги на капитальный ремонт в региональный фонд, есть возможность поменять устаревшие подъемники на современные лифты.

В этом году впервые за десятки лет в Ярославской области в рамках ведомственного проекта Минстроя начнется масштабная замена лифтов в жилых домах. Согласно техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» все подъемники со сроком эксплуатации свыше 25 лет должны быть заменены или модернизированы до 2020 года. Процесс будет организован в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов в два этапа. На 2018 год запланирована замена 300 подъемников и еще 200 — на 2019-й. В Рыбинске планируется за двухлетний срок замена 97 единиц лифтового оборудования.

— Для того чтобы дом был включен в эту программу, необходимо провести общее собрание собственников с кворумом не менее двух третей, составить протокол собрания и представить документы в администрацию, после чего будет сделана заявка в наш фонд, — пояснил заместитель директора регионального фонда содействия капремонту многоквартирных домов Дмитрий Жевраков. — Дополнительной финансовой нагрузки для собственников не будет. Если в доме уже запланированы какие-то капитальные работы, замена лифта на них никак не повлияет, они будут проводиться параллельно.

Бюджет проекта по всей области — порядка миллиарда рублей. Производитель оборудования дает рассрочку региональным фондам капремонта, так что сумма будет вноситься в течение нескольких лет. Благодаря этой программе условия жизни более чем 100 тысяч жителей региона станут комфортнее и безопаснее.

Сейчас в пяти муниципальных образованиях, в том числе и в Рыбинске, активно идет формирование плана работ. В Переславле-Залесском документ уже подготовлен.

По словам заместителя директора рыбинского департамента ЖКХ, транспорта и связи Аллы Тетюшкиной, на данный момент жители 17 многоквартирных домов уже подали заявки на замену 32 лифтов.

— Сейчас документы рассматривают специалисты регионального фонда. Мы ждем, что и жильцы других домов проявят такую инициативу. Всего на данный момент в Рыбинске требуют капитального ремонта около 500 подъемников. Вопрос их модернизации необходимо решать в кратчайшие сроки, — сказала Алла Тетюшкина.

Всего в жилом фонде региона насчитывается 4095 подъемников, из них более 2,5 тысячи отслужили нормативный срок и требуют срочной замены. По оценкам специалистов АО «Ярославльлифт», обслуживающего большую часть оборудования, к концу 2018 года количество лифтов, отслуживших нормативный срок, вырастет еще почти на 600 единиц и составит 3104.

Справка

В 2017 году план капитального ремонта в регионе был выполнен на 94 процента. Работы проведены в домах, где проживают 158 тысяч человек. Рост этого показателя по отношению к 2016 году составил 53 процента. На капремонт в 2017 году было израсходовано порядка 920 миллионов рублей. Это примерно столько же, сколько за два предыдущих года — 2015-й и 2016-й, вместе взятые. На 37 процентов увеличилось количество домов, где были проведены работы, в свою очередь, общее число работ выросло на 45 процентов.

В целях повышения эффективности деятельности фонда в 2018 году запланирован ряд изменений. Разработаны критерии отбора многоквартирных домов в программу капремонта. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации были заданы приоритетные направления работы для региональных операторов капремонта: энергоэффективные ремонты с применением новых технологий и ускоренная замена лифтового оборудования.