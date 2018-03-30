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Бывший замглавы Большого Козино осужден за превышение полномочий
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Бывший замглавы Большого Козино осужден за превышение полномочий 

РИА «ФедералПресс» 42 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По информации СУ СКР по Нижегородской области, в 2015 году под формальным предлогом он согласовал изъятие земельного участка площадью 10 соток и предоставил родственнице главе МСУ участок в 1 гектар с доплатой разницы всего в 131 тысячу рублей, в то время как его рыночная стоимость на тот момент составляла 8,5 миллионов.
Интересно, что бывший глава поселка также стал фигурантом уголовного дела, но по другой статье. В июле 2016 года чиновник подписал соглашение с фирмой, которой передал полномочия по предоставлению торговых площадок на фестивале Alfa Future People. В результате четыре предпринимателя и два директора коммерческих организаций лишились возможности организовать торговлю своей продукцией и понесли ущерб.
Балахнинский районный суд вынес приговор заместителю руководителя поселка за махинации с землей: 3,5 года лишения свободы условно.
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