Новое программное обеспечение превращает трикотажные машины в «3D-принтеры»

Обычно программирование промышленной трикотажной машины для вязания определённого типа изделий (одежды, например), является довольно сложным процессом. В результате они обычно не используются для создания, скажем, эксклюзивных вещей, сделанных на заказ.

Но это может измениться благодаря новому программному обеспечению, которые показывает таким машинам, как связать 3D-объекты.

Программа была разработана учёными из Университета Карнеги — Меллона под руководством Джеймса МакКанна (James McCann). В основном ПО принимает компьютерные модели трёхмерных объектов (в виде 3D-сеток) и автоматически преобразует их в инструкцию по шитью — стежок за стежком. Это позволяет трикотажной машине, управляемой компьютером, создавать объекты на заказ.

В пресс-релизе отмечается, что разработанная система переводит огромное количество 3D-форм в инструкции для вязания, что позволяет компьютерной вязальной машине автоматически создавать разнообразные плюшевые игрушки или элементы одежды.

Программное обеспечение предназначено для работы с широко используемой трикотажной машиной, в которой петли пряжи управляются посредством параллельных подложек иголок. Они наклонены друг к другу в форме перевёрнутой буквы V.

Программа учитывает все ограничения таких машин, в результате чего создаются инструкции, которые уменьшают случаи разрыва пряжи или других неудач.

На сегодняшний день система способна производить только изделия с ровными поверхностями, а не с узорчатой строчкой. Кроме того, ПО пока совместимо не со всеми марками и моделями машин.

В конечном итоге учёные надеются, что технология позволит трикотажным машинам легко создавать изделия и одежду — перчатки или свитера, которые были бы не масс-маркетом, а уникальными вещами, сделанными на заказ. И, например, их можно будет подогнать под конкретный размер человека.

"Вязальные машины могут стать такими же простыми в использовании, как и 3D-принтеры", — заключает МакКанн.