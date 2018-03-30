«У нас просто челюсть отвалилась»: в Англии случайно нашли редкое изображение женщины-фараона

Открытие случайное, забавное и при этом сенсационное: прижизненных портретов женщины-фараона Хатшепсут сохранилось не очень много. Один из них, как оказалось, годами пылился в хранилище университета Суонси (Уэльс, Англия ).

Автором открытия можно назвать Кена Гриффина (Ken Griffin), читающего студентам лекции по египтологии. Университет Суонси очень гордится своим Египетским центром и возможностью обучать будущих египтологов по подлинным артефактам. Для одного из занятий Гриффин как раз выбрал интересный предмет, заказав его по фотографии из университетского хранилища.

«Я отбирал артефакты для практического занятия и увидел старую черно-белую фотографию рельефа, который мне показался интереснее остальных. Когда мы поняли, что это на самом деле, у нас челюсть отвалилась до земли — что у меня, что у моих студентов», — эмоционально рассказывает Гриффин.

Позже профессор вспомнил, что открытие произошло 8 марта, в Международный женский день, и добавил: «Хатшепсут точно знает, как красиво обставить свое появление».

Специалистов, способных на глаз определить ценность двух фрагментов рельефа, не так уж много — с тех пор как артефакт впервые оказался в университетском собрании в 1971 году, никто не видел в нем ничего выдающегося. Но Гриффин — ученый с огромным опытом работы в Египте , он мгновенно заметил сходство рельефа с изображениями из заупокойного храма Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри, построенного в XV веке до нашей эры, в эпоху Нового царства.

Заупокойный храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри. Фото с сайта orangesmile.com Фрагменты плиты толщиной около 5 см были очевидно сняты со стены храма или гробницы, о чем говорят следы инструментов на задней поверхности рельефа.

На фронтальной поверхности сохранилось изображение человеческой головы, лишенной лица, а слева заметна верхняя часть опахала. Но имеющихся деталей хватило для опознания: прическа, урей («кобра», часть головного убора фараонов со стилизованным изображением богини-кобры Уаджит), оформление опахала — Гриффин уже не раз видел подобный стиль в Дейр-эль-Бахри. Однако главным аргументом стали иероглифы над царственной головой: это фрагмент титула (церемониального именования фараона), встречающегося повсюду в храме Хатшепсут: в нем использованы местоимения женского рода.

Кен Гриффин и рельеф с изображением Хатшепсут. Фото: Swansea University

Фараон + женщина + декоративный стиль храма в Дейр-эль-Бахри = Хатшепсут. «Первая великая женщина в мировой истории», по мнению многих египтологов, Хатшепсут была пятым фараоном XVIII династии (к которой, к слову, относится и Тутанхамон), одной из пяти известных женщин-правительниц Египта. Судя по имеющимся сведениям, Хатшепсут оставалась у власти больше 20 лет (— 1478 — 1458 гг. до н.э.) и время ее правления считается эпохой мира и процветания страны.

Тем не менее до сих пор неясно, почему ее пасынок и преемник Тутмос III начал уничтожать изображения своей мачехи. Личная неприязнь, ранее казавшаяся наиболее вероятной причиной, сейчас уже не так очевидна: например, кампания по разрушению коснулась не всех изображений царицы и началась достаточно поздно, через несколько десятков лет после смерти Хатшепсут, когда у Тутмоса уже не было видимых причин мстить давно покойной мачехе: он сам стал успешным правителем, эдаким «Наполеоном древнего мира».

Как бы то ни было, изображений загадочной Хатшепсут сохранилось немного, и каждая подобная находка считается уникальной. Даже если у портрета нет лица, как в случае с рельефом из Суонси.

Лицо, впрочем, на рельефе есть, но оно вырезано на обратной стороне верхнего фрагмента плиты. И это лицо мужчины с короткой бородкой. Накладная «бородка» — один из символов царской власти — была и у Хатшепсут, однако ученых смутило расположение портрета на задней поверхности настенного рельефа: это полная бессмыслица.

Наиболее вероятное объяснение — изображение лица появилось гораздо позже, возможно, в XIX или начале XX века: артефакт, по всей видимости, вывезли из Египта до начала официальных раскопок и реставрации храма в Дейр-эль-Бахри в 1902 году, сообщает издание Смитсоновского института со ссылкой на пресс-релиз университета Суонси. «Дополнить» отсутствующее лицо фараона мог торговец древностями или аукционный дом по меркантильным соображениям, ради повышения ценности артефакта. Для этого взяли верхний фрагмент, обработали его край так, чтобы он совпадал с краем нижнего фрагмента, и на чистой стороне вырезали лицо фараона-мужчины — поскольку сто лет назад о существовании женщины-фараона просто не знали.

Соединенные фрагменты с подлинным лицом Хатшепсут и фальшивым лицом фараона-мужчины. Фото: Swansea University

Это резонное, но все же предположение: в записях университетского Египетского центра нет никаких упоминаний о происхождении и месте находки рельефа. Известно лишь, что ценный артефакт оказался в собрании университета в 1971 году как часть переданной в дар коллекции лондонского фармацевта сэра Генри Веллкома, скончавшегося в 1936 году.

С 1961 года работы в заупокойном храме Хатшепсут ведет польская археологическая миссия. Кен Гриффин уже передал польским археологам все сведения о неожиданном открытии — он надеется, что поляки смогут обнаружить в храмовых галереях точное место, где когда-то находился рельеф из Суонси.

Драгоценный артефакт ожидает продолжения своей истории, но в темное хранилище он больше не вернется — сейчас он занимает почетное место в одной из витрин «Дома жизни» в университетском Египетском центре.