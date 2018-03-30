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Технологии, инновации, импортозамещение. В Москве пройдет Национальный нефтегазовый форум
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Технологии, инновации, импортозамещение. В Москве пройдет Национальный нефтегазовый форум 

ИА Север-Пресс 43 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Москве 17 и 18 апреля пройдет Национальный нефтегазовый форум, а с 16 по 19 апреля — восемнадцатая международная выставка «Нефтегаз».
Одними из ключевых тем деловой программы станут трансфер технологий «наука — бизнес», внедрение инновационных разработок и стартапов, а также вопросы импортозамещения и локализации производств в нефтегазовой отрасли.
Сейчас в России функционирует ряд отраслевых кластеров и технопарков, которые представляют собой комплекс нефтедобывающих, нефтегазоперерабатывающих и нефтегазохимических предприятий, научно-исследовательских организаций, профильных учебных заведений, инжиниринговых центров и особых экономических зон. Формирование таких институтов позволяет комплексно решать задачи создания конкурентоспособных производств, — сообщает сайт Национального нефтегазового форума. Для предприятий, входящих в специализированные кластеры, предусмотрены меры государственной поддержки, упрощение процедур для прямых иностранных инвестиций, развитие инфраструктуры путем государственного финансирования, предоставление льгот по налогам. Однако для ускоренного развития их деятельности необходимы дополнительные меры государственной поддержки, которые проработают в Минэнерго и Министерстве промышленности и торговли в этом году.
Среди других вопросов деловой программы форума и выставки — цифровая трансформация нефтегазовой отрасли, технологическая оснащенность отраслевого машиностроительного комплекса и его экспортный потенциал, роботизация и искусственный интеллект. Кроме того, внимание уделят вопросам импортозамещения и локализации производств в отдельных отраслевых сегментах, трансферам технологий и международному сотрудничеству, разработке трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводородов, развитию нефтегазохимии и нефтепереработки.
Национальный нефтегазовый форум — первое в современной истории России мероприятие федерального масштаба, организованное Министерством энергетики совместно с ведущими предпринимательскими и отраслевыми объединениями — Российским союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой России, Союзом нефтегазопромышленников России, Российским газовым обществом.
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