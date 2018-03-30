Образовательные семинары для застройщиков пройдут 3 апреля

3 апреля сотрудники ОАТИ расскажут об оформлении ордеров на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов. Семинар состоится по адресу: Москва, улица Таганская, дом 30/2 строение 3, кабинет 104. Начало в 15:00. Информация по телефону: 8 (495) 912–82–00 Кроме того, в ОАТИ 3 апреля в 16:00 пройдет семинар на тему: «Государственная регистрация и технический осмотр самоходной дорожно-строительной техники, а также выдача удостоверений на право ее управления».