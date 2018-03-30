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Образовательные семинары для застройщиков пройдут 3 апреля
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Образовательные семинары для застройщиков пройдут 3 апреля 

Департамент градостроительной политики города Москвы 47 минут назад
3 апреля сотрудники ОАТИ расскажут об оформлении ордеров на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов. Семинар состоится по адресу: Москва, улица Таганская, дом 30/2 строение 3, кабинет 104. Начало в 15:00. Информация по телефону: 8 (495) 912–82–00  Кроме того, в ОАТИ 3 апреля в 16:00 пройдет семинар на тему: «Государственная регистрация и технический осмотр самоходной дорожно-строительной техники, а также выдача удостоверений на право ее управления».
По поручению Сергея Собянина наиболее важные и востребованные госуслуги, в частности, в области градостроительной политики были переведены в электронный вид. Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин ранее отметил, что перевод госуслуг в электронный вид является важным шагом навстречу инвестиционному сообществу и препятствует коррупции в строительстве.
Департамент градостроительной политики города Москвы: последние новости
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